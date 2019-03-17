Эксперты назвали смертельно опасными лекарства от стенокардии

Опасность для здоровья пациентов представляют лекарства, которые содержат вещество нифедипин.





Опыты показали, что высокие дозы этого вещества могут привести к летальному исходу. При этом исследователи пришли к выводу, что лекарства с дигидропиридином и амлодипином не имеют такого побочного эффекта.





По словам доктора Ханно Тана из медицинского центра Амстердама, врачи сами выбирают, какой из препаратов прописать пациенту. Однако и нифедипин, и амлодипин до этого считались безопасными.