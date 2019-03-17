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Эксперты назвали смертельно опасными лекарства от стенокардии

18.03.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования. В документе отмечается, что некоторые препараты для лечения высокого кровяного давления могут привести к остановке сердца, пишет издание EurekAlert!

Опасность для здоровья пациентов представляют лекарства, которые содержат вещество нифедипин.

Опыты показали, что высокие дозы этого вещества могут привести к летальному исходу. При этом исследователи пришли к выводу, что лекарства с дигидропиридином и амлодипином не имеют такого побочного эффекта.

По словам доктора Ханно Тана из медицинского центра Амстердама, врачи сами выбирают, какой из препаратов прописать пациенту. Однако и нифедипин, и амлодипин до этого считались безопасными.
 
 
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Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования. В документе отмечается, что некоторые препараты для лечения высокого кровяного давления...
 
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