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Эксперты назвали смертельно опасными лекарства от стенокардии
Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования. В документе отмечается, что некоторые препараты для лечения высокого кровяного давления могут привести к остановке сердца, пишет издание EurekAlert!
Опасность для здоровья пациентов представляют лекарства, которые содержат вещество нифедипин.
Опыты показали, что высокие дозы этого вещества могут привести к летальному исходу. При этом исследователи пришли к выводу, что лекарства с дигидропиридином и амлодипином не имеют такого побочного эффекта.
По словам доктора Ханно Тана из медицинского центра Амстердама, врачи сами выбирают, какой из препаратов прописать пациенту. Однако и нифедипин, и амлодипин до этого считались безопасными.
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Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования. В документе отмечается, что некоторые препараты для лечения высокого кровяного давления...
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