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Жади из сериала «Клон» исполнилось 43 года. Что стало с красавицей из любимого бразильского сериала

18.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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У тех, чье детство пришлось на начало двухтысячных, тема клонирования вызывает ассоциации не с овечкой Долли (хотя и с ней тоже), а с популярным бразильским сериалом. Каждый будний день в семь вечера «Клон» усаживал перед телевизором всех — от мала до велика, заставляя переживать за отношения Жади и Лукаса больше, чем за свои.

Сегодня исполнительнице главной женской роли — актрисе Джованне Антонелли стукнуло… Не поверите: 43! LADY решила узнать, как «Жади» выглядит сегодня и чем она занималась на протяжении этих 18 лет.

Родила троих детей (и развелась)

Джованна и ее коллега по сериалу «Клон» Мурилу Бенисио настолько правдоподобно сыграли влюбленных, что у зрителей тут же закралось подозрение: а не вместе ли они в реальной жизни? Оказалось, действительно вместе. Еще во время съемок пара объявила об этом во всеуслышание, а через три года у актерской четы родился первенец — сын Пьетро.

Фанатам их отношения казались такой же красивой сказкой, как история любви экранных Жади и Лукаса. Однако, в отличие от Лукаса, Мурилу оказался тем еще… ревнивцем. По слухам, он постоянно третировал Джованну и ее партнеров по площадке. Бенисио считал: раз он смог заполучить супругу благодаря совместным съемкам, значит, так же ее могут и увести. Сама супруга долго терпеть придирки и домыслы не смогла — и ушла.

Спустя пару месяцев после расставания с Бенисио Джованна появилась на публике в компании бизнесмена Роберто Локасцио — и практически сразу же вышла за него замуж. Свадьбу сыграли в Италии, а жить новобрачные планировали в Штатах, даже дом там успели купить. Однако ревнивый бывший, похоже, придерживался принципа «не достанься ты никому» и подал на Антонелли в суд, оспаривая выезд их общего ребенка за пределы страны.


Фото: klon-online.com

Тяжбы все не заканчивались, и новый супруг Джованны решил: с него хватит. В новый дом он уехал один, оставив Антонелли горевать в одиночестве.

Разбитое сердце актриса предпочла лечить работой. После развода она снялась еще в паре успешных теленовелл, а на вечеринке по случаю окончания съемок познакомилась со своим нынешним партнером — режиссером Леонарду Ногейра. Сейчас у пары подрастают очаровательные близнецы Антония и София. Однако, несмотря на наличие совместных детей, Джованна оформлять отношения официально не спешит. «Нам хорошо и так, а свадьба — это лишние хлопоты. Хотя если уж захочется, свадебное платье у меня уже есть. Я его использовала всего два раза, оно как новое!» — шутит она.

Открыла собственную клинику

Мало кто знает, что Джованна — основательница популярной в Бразилии сети клиник GIOlaser, которые специализируются на лазерной эпиляции, а также на уходе за лицом и телом.

«Мы хотели показать на практике, что не нужно тратить много, чтобы заботиться о себе и радоваться своему отражению в зеркале. Мы стремимся привнести в клинику самые передовые технологии в сфере лазерной эпиляции и эстетической косметологии», — рассказывает Джованна.

На сегодняшний день эта сеть считается одной из крупнейших в стране: по франшизе GIOlaser открыто 12 клиник.


Фото: klon-online.com

Запустила собственный бренд

Еще одна галочка в резюме успешной бизнес-леди: Джованна — создатель бренда Gio.

Не так давно она презентовала первую коллекцию сумок собственного авторства и, похоже, не планирует останавливаться на достигнутом. Ну что, кому сумочку от Жади?


Фото: klon-online.com

Оголилась в поддержку онкобольных

Сегодня многие звезды стараются привлечь внимание к проблеме рака молочной железы. Джованна Антонелли также не осталась в стороне — и поучаствовала в откровенной фотосессии.


Фото: klon-online.com

На позировании ню дело не закончилось: снимки были лишь рекламой специальной линейки одежды, косметики и аксессуаров. Средства от продажи этих товаров целиком и полностью были направлены в благотворительные фонды, а также фонд по исследованию и лечению рака груди.

Не постарела ни на день

Возможно, нам так кажется, потому что Джованна в свои 25 играла сорокалетнюю женщину… Однако невозможно не отметить: визуально она ни капли не изменилась!

Конечно, актрису не раз обвиняли в пластике — и, вероятно, она действительно не брезгует достижениями косметологии. Но глядя на ее фото без макияжа, мы в этом сомневаемся.

Просто признайте: Джованна Антонелли прекрасна сама по себе.

 
 
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Признаемся, за отношения Жади и Лукаса мы переживали больше, чем за свои. Представьте себе, «Лукас» сделал «Жади» несчастной и в реальной жизни. Что еще случилось с...
 
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