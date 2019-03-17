ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Только 2-3% узлов злокачественные". Эндокринолог о том, какими заболеваниями щитовидной железы болеют белорусы

18.03.2019 07:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Несколько десятков лет назад белорусы ужасно боялись болезней щитовидной железы. "После Чернобыля" практически все они стойко ассоциировались с онкологией. А по прогнозам, через несколько десятков лет – как раз в наше время –заболевания щитовидной железы должны были достичь уровня эпидемии. Какими сегодня заболеваниями щитовидки болеют белорусы, и какие из них действительно имеют злокачественную природу и угрожают жизни, читателям www.interfax.by рассказала профессор кафедры эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

"Только 2-3% узлов злокачественные". Эндокринолог о том, какими заболеваниями щитовидной железы болеют белорусы
Гипотиреоз: тенденция роста во всем мире

Среди заболеваний щитовидной железы, протекающих с нарушением функции, самым распространенным является гипотиреоз - состояние, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы. По данным официальной статистики, в Беларуси на начало 2019года на  учете состоит 112,5 тыс.пациентов.

"Не стоит пугаться: такая же ситуация, небольшой рост заболеваемости гипотиреозом, наблюдается сейчас во всем мире", - успокаивает А.Шепелькевич.

Она объясняет: главной причиной возникновения этого заболевания считаются аутоимунные нарушения. Кпоследним приводят многочисленные факторы, присутствующие в жизни современного человека: образ жизни, стрессы, эндокринные дизрапторы. Имеет значение в проявлении этого заболевания и наследственный фактор.

"Все вышеперечисленное приводит к тому, что нарушается работа иммунной системы, и клетки щитовидной железы начинают погибать", - объясняет эндокринолог.

Также гипотиреоз развивается в результате хирургического лечения заболеваний щитовидной железы (послеоперационный гипотиреоз).

Чаще всего гипотиреозом болеют женщины старше 40-45 лет. У женщин в этом возрасте распространенность гипотиреоза может достигать 10%.

Гипертиреоз: переизбыток гормонов щитовидки

Если гипотиреоз – недостаток функции щитовидной железы, то гипертиреоз –состояние, вызванное переизбытком гормонов щитовидки.

Оно встречается реже, но так же, как и гипотиреоз, посвоей природе имеет аутоиммунный характер."В общей структуре гипертиреоза, наиболее частным заболеванием являетсяболезнь Грейвса, или диффузный токсический зоб – очень яркое по клиническим проявлениям заболевание, которым чаще всего также болеют женщины", - рассказала А.Шепелькевич.

"Только 2-3% узлов злокачественные". Эндокринолог о том, какими заболеваниями щитовидной железы болеют белорусы
Узлы в щитовидке: не надо бояться рака

Узлов в щитовидной железе принято бояться,поскольку первая мысль, и первый вопрос у пациента при выявлении узлового образования «может это рак?».

Между тем, подавляющее большинство узлов не требуют никакого вмешательства, а только наблюдения.

"Если мы видим узлы не измененной эхогенности и кровоснабжения, с ровными краями, без микрокальцинатов,т.е. без признаков злокачественности, то нужно просто 1 раз в год делать УЗИ щитовидной железыпо направлению врача общей практики или врача-терапевта", - объясняет специалист.

По словам А.Шепелькевич распространенность узловых образований щитовидной железы у белорусов очень высокая, и часто эти образования не имеют ничего общего с раком.

"От 60 до 70% людей в возрасте старше 40 лет имеют узловые образования в щитовидной железе." - сообщает она.

Узлы в щитовидной железе обычно обнаруживаются при помощи УЗИ-диагностики. В случае, если у доктора возникают сомнения относительно их структуры, пациента направляют на пункционную биопсию, по итогам которой и дают заключение – доброкачественное это образование или злокачественное.

Подобные исследования проводят в областных эндокринологических диспансерах, онкологических диспансерах, в Республиканском центре опухолей щитовидной железы, Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения, РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

"Система выстроена четко, всем пациентами в зависимости от ситуации оказывается необходимый объем помощи, поэтому рака щитовидной железы бояться не надо.В обычном понимании, узел щитовидной железы – это на 97-98% просто узел, и больше ничего", - заверила А.Шепелькевич.

Предотвратить проблемы со щитовидкой: можно, но сложно

Увы, рецепт "волшебной таблетки" по словам профессора не существует. Ее рекомендации оказались весьма просты и известны каждому: здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, умение избегать стрессов и бороться с ними.

"При прочих равных, человек, который умеет владеть своими эмоциями, поведением и настроением, имеющие позитивный настрой и умеющий радоваться жизни, будет иметь гораздо меньше проблем со здоровьем, чем унылый и всем недовольный", - отметила А.Шепелькевич.

Острой необходимости пить йодосодержащие препараты всем белорусам она также не видит. Мы все употребляем соль с йодом. Проблема йододефицита в Беларуси решена, согласно заключению международных экспертов наша страна отнесена в разряд стран с адекватным потреблением йода.Поэтому дополнительный прием данного микроэлемента имеет смысл лишь у беременных женщин, проживающих в сельской местности. Где многие продукты готовятся самостоятельно и возможно применение нейодированной соли.

Что касается употребления поливитаминов, то содержание йода в них не столь велико, чтобы вызывать какие-то опасения в отношении избыткаданного микроэлемента в организме человека.

"От приема витаминов в течение месяца или двух точно переизбытка йода не будет", - уверена А.Шепелькевич.

"Только 2-3% узлов злокачественные". Эндокринолог о том, какими заболеваниями щитовидной железы болеют белорусы
Куда бежать? Как обследоваться?

С любыми вопросами А.Шепелькевич советует обращаться к врачу общей практики, или терапевту. Именно этот специалист проводит первоначальное обследование пациента с любыми жалобами и, при необходимости, направляет к более узкому – например, эндокринологу.

"Если у терапевта или врача общей практики возникают сомнения, он направляет пациента на ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также дает направление на анализ гормонов, в частности, ТТГ", - объяснила она.

Если и уровень гормона нормальный, и данные узисоответствуют норме, то это означает, что со щитовидкой проблем нет!

К врачу-эндокринологу пациент направляется с результатами уже проведенных терапевтом (врачом общей практики) анализов и обследований. Обычно консультация узкого специалиста требуется при повышении либо снижении гормонов – для назначения соответствующего лечения. Что касается узловых образований, то наблюдение за ними чаще всего осуществляют врачи общей практики.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько десятков лет назад белорусы ужасно боялись болезней щитовидной железы. "После Чернобыля" практически все они стойко ассоциировались с онкологией. А по...
 
Новости дня
Новости разные
 
3 500 рублей стоила незаконная рыбалка жителю Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика