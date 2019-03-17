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"Только 2-3% узлов злокачественные". Эндокринолог о том, какими заболеваниями щитовидной железы болеют белорусы
Несколько десятков лет назад белорусы ужасно боялись болезней щитовидной железы. "После Чернобыля" практически все они стойко ассоциировались с онкологией. А по прогнозам, через несколько десятков лет – как раз в наше время –заболевания щитовидной железы должны были достичь уровня эпидемии. Какими сегодня заболеваниями щитовидки болеют белорусы, и какие из них действительно имеют злокачественную природу и угрожают жизни, читателям
Среди заболеваний щитовидной железы, протекающих с нарушением функции, самым распространенным является гипотиреоз - состояние, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы. По данным официальной статистики, в Беларуси на начало 2019года на учете состоит 112,5 тыс.пациентов.
"Не стоит пугаться: такая же ситуация, небольшой рост заболеваемости гипотиреозом, наблюдается сейчас во всем мире", - успокаивает А.Шепелькевич.
Она объясняет: главной причиной возникновения этого заболевания считаются аутоимунные нарушения. Кпоследним приводят многочисленные факторы, присутствующие в жизни современного человека: образ жизни, стрессы, эндокринные дизрапторы. Имеет значение в проявлении этого заболевания и наследственный фактор.
"Все вышеперечисленное приводит к тому, что нарушается работа иммунной системы, и клетки щитовидной железы начинают погибать", - объясняет эндокринолог.
Также гипотиреоз развивается в результате хирургического лечения заболеваний щитовидной железы (послеоперационный гипотиреоз).
Чаще всего гипотиреозом болеют женщины старше 40-45 лет. У женщин в этом возрасте распространенность гипотиреоза может достигать 10%.
Гипертиреоз: переизбыток гормонов щитовидки
Если гипотиреоз – недостаток функции щитовидной железы, то гипертиреоз –состояние, вызванное переизбытком гормонов щитовидки.
Оно встречается реже, но так же, как и гипотиреоз, посвоей природе имеет аутоиммунный характер."В общей структуре гипертиреоза, наиболее частным заболеванием являетсяболезнь Грейвса, или диффузный токсический зоб – очень яркое по клиническим проявлениям заболевание, которым чаще всего также болеют женщины", - рассказала А.Шепелькевич.
Узлов в щитовидной железе принято бояться,поскольку первая мысль, и первый вопрос у пациента при выявлении узлового образования «может это рак?».
Между тем, подавляющее большинство узлов не требуют никакого вмешательства, а только наблюдения.
"Если мы видим узлы не измененной эхогенности и кровоснабжения, с ровными краями, без микрокальцинатов,т.е. без признаков злокачественности, то нужно просто 1 раз в год делать УЗИ щитовидной железыпо направлению врача общей практики или врача-терапевта", - объясняет специалист.
По словам А.Шепелькевич распространенность узловых образований щитовидной железы у белорусов очень высокая, и часто эти образования не имеют ничего общего с раком.
"От 60 до 70% людей в возрасте старше 40 лет имеют узловые образования в щитовидной железе." - сообщает она.
Узлы в щитовидной железе обычно обнаруживаются при помощи УЗИ-диагностики. В случае, если у доктора возникают сомнения относительно их структуры, пациента направляют на пункционную биопсию, по итогам которой и дают заключение – доброкачественное это образование или злокачественное.
Подобные исследования проводят в областных эндокринологических диспансерах, онкологических диспансерах, в Республиканском центре опухолей щитовидной железы, Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения, РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.
"Система выстроена четко, всем пациентами в зависимости от ситуации оказывается необходимый объем помощи, поэтому рака щитовидной железы бояться не надо.В обычном понимании, узел щитовидной железы – это на 97-98% просто узел, и больше ничего", - заверила А.Шепелькевич.
Предотвратить проблемы со щитовидкой: можно, но сложно
Увы, рецепт "волшебной таблетки" по словам профессора не существует. Ее рекомендации оказались весьма просты и известны каждому: здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, умение избегать стрессов и бороться с ними.
"При прочих равных, человек, который умеет владеть своими эмоциями, поведением и настроением, имеющие позитивный настрой и умеющий радоваться жизни, будет иметь гораздо меньше проблем со здоровьем, чем унылый и всем недовольный", - отметила А.Шепелькевич.
Острой необходимости пить йодосодержащие препараты всем белорусам она также не видит. Мы все употребляем соль с йодом. Проблема йододефицита в Беларуси решена, согласно заключению международных экспертов наша страна отнесена в разряд стран с адекватным потреблением йода.Поэтому дополнительный прием данного микроэлемента имеет смысл лишь у беременных женщин, проживающих в сельской местности. Где многие продукты готовятся самостоятельно и возможно применение нейодированной соли.
Что касается употребления поливитаминов, то содержание йода в них не столь велико, чтобы вызывать какие-то опасения в отношении избыткаданного микроэлемента в организме человека.
"От приема витаминов в течение месяца или двух точно переизбытка йода не будет", - уверена А.Шепелькевич.
С любыми вопросами А.Шепелькевич советует обращаться к врачу общей практики, или терапевту. Именно этот специалист проводит первоначальное обследование пациента с любыми жалобами и, при необходимости, направляет к более узкому – например, эндокринологу.
"Если у терапевта или врача общей практики возникают сомнения, он направляет пациента на ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также дает направление на анализ гормонов, в частности, ТТГ", - объяснила она.
Если и уровень гормона нормальный, и данные узисоответствуют норме, то это означает, что со щитовидкой проблем нет!
К врачу-эндокринологу пациент направляется с результатами уже проведенных терапевтом (врачом общей практики) анализов и обследований. Обычно консультация узкого специалиста требуется при повышении либо снижении гормонов – для назначения соответствующего лечения. Что касается узловых образований, то наблюдение за ними чаще всего осуществляют врачи общей практики.
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"Только 2-3% узлов злокачественные". Эндокринолог о том, какими заболеваниями щитовидной железы болеют белорусы
Несколько десятков лет назад белорусы ужасно боялись болезней щитовидной железы. "После Чернобыля" практически все они стойко ассоциировались с онкологией. А по...
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