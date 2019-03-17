СКА впервые за 3 года проиграл в Ярославле, ЦСКА вышел вперед в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

17 марта прошли третьи матчи в полуфинальных сериях Западной конференции Кубка Гагарина.



Фото: khl.ru

Победитель регулярного чемпионата ЦСКА снова вышел вперед в противостоянии с московским «Динамо» под управлением бывшего наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова, а ярославский «Локомотив» в домашнем матче сократил отставание в серии против питерского СКА.

«Динамо» Москва — ЦСКА — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Слепышев (Григоренко, Капризов, 4.31, в большинстве), 0:2 — Окулов (Робинсон, Марченко, 33.03, в большинстве), 0:3 — Окулов (Попов, Марченко, 36.52), 0:4- Шалунов (Вей, 59.59, в большинстве). Броски: 23−38 (8−7, 8−18, 7−13). Силовые приемы: 18−15 (7−6, 8−4, 7−13). Штраф: 20−18.

Если в 8 предыдущих матчах плей-офф московские динамовцы пропустили всего одну шайбу в меньшинстве, то в этом поединке против армейцев — сразу три.

Во втором периоде на льду перестал появляться лидер ЦСКА Кирилл Капризов. Он получил удар в голову от динамовца Игоря Макарова. Если форвард ЦСКА не сможет быстро восстановиться, то для команды это будет серьезная потера — на счету нападающего 7 (2+5) баллов в нынешнем розыгрыше плей-офф.

У московских динамовцев в серии с ЦСКА умолкли лучшие бомбардиры команды в регулярном сезоне Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев, неплохо проявившие себя и в стартовом раунде плей-офф против «Йокерита». Но в трех матчах против ЦСКА на их счету ни одного балла.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в недоумении: «Тяжелый вопрос, почему они не забивают. Мы тоже этого не знаем. Если бы знали ответ на этот вопрос, что-то бы сделали», — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Четвертый матч серии пройдет 19 марта также на домашней арене московского «Динамо».

«Локомотив» — СКА — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Шайбы: 1:0 — Осипов (Каюмов, Коваленко, 7.07), 2:0 — Иванов (Ильенко, Коршков, 36.31), 2:1 — Якупов (40.55), 3:1 — Осипов (Санников, Юртайкин, 56.04). Броски: 29−31 (9−11, 13−12, 7−8). Силовые приемы: 24−28 (7−14, 5−10, 12−4). Штраф: 6−4.

Статистика не сулила «Локомотиву» ничего хорошего — он не выигрывал дома у СКА более трех лет — с января 2016-го и проиграл питерцам 10 домашних матчей с удручающей разницей 7−34. Но ярославцам удалось прервать эту мрачную серию несмотря на отсутствие дисквалифицированного форварда Брэндона Козуна, который пропустит 2 игры за удар коленом в колено в прошлой встрече.

«Локомотив» обыграл более статусного соперника, поставив попутно «рекорд молодости». Средний возраст состава «железнодорожников» в третьем матче серии со СКА насчитывал 24,09 года — рекорд Кубка Гагарина за все 11 сезонов его существования, отмечает официальный сайт КХЛ. Ранее в плей-офф было всего два случая, когда в конкретной игре средний возраст состава одного из клубов насчитывал менее 25 лет, но Ярославль оказался самой юной командой. Рекордно молодой состав не помешал «Локомотиву» обыграть двукратного обладателя Кубка Гагарина.

А хоккеистам СКА не удалось преподнести желанный подарок своему главному тренеру Илье Воробьеву, который также возглавляет сборную России. Накануне матча он отметил свое 44-летие.

Четвертый матч серии пройдет 19 марта в Ярославле.

Ход серий (до 4 побед):

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 2:1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 2:1 (1:0, 6:1, 1:3).

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:1 (0:1, 2:0).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:1 (1:3, 4:2).

18 и 20 марта спор в парах на Востоке продолжится в Уфе и подмосковной Балашихе, где в нынешнем сезоне проводит свои домашние поединки «Авангард» из-за аварийного состояния «Арены-Омск».