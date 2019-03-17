Ошибка Рыбки. Каким женщинам дарят заводы и пароходы, а какими пользуются, рассказывает стилист

В колонке #гордеевазацени стилист и эксперт по стратегическому имиджу Катерина Гордеева рассказывает, каким женщинам дарят заводы и пароходы, а каких — воспринимают как развлечение на одну ночь. Итак, на кого обращают внимание богатые мужчины и что делать, если вас часто принимают «не за ту»?

Эксперт по имиджу и протоколу Катерина Гордеева





Безработные девочки как вершина успеха

Instagirl и Sugar Babies — поколение девушек-блогерш. Они молоды, веселы, не обременены профессией и до боли похожи друг на друга. При этом стоит признать огромное влияние Instagirl на современную массовую культуру. Наманикюренными пальчиками эти девочки лепят нашу с вами повседневность. От них зависит, к какому образу жизни будет стремиться большинство и что этим большинством будет приниматься за красивое, сексуальное и популярное.

С этим могут не согласиться многие и, надев белое пальто, сказать, что девочки из инсты для них не то что не авторитет, а фигура неприятная, не вызывающая никакого желания подражать. Но пусть в меня кинут камень те женщины, которые ни разу не выкладывали фото с букетами и подарочками, из тренажерного зала или кафе. Вы сами срежиссировали эти кадры? Нигде не подсмотрели? Ну-ну.

Массовая культура влияет на нас гораздо сильнее, чем мы думаем. Ведь она создает контекст, в котором вращаемся мы, наши близкие и наши друзья.



Источник: instagram.com/viki_odintcova



Источник: instagram.com/buzova86



Источник: instagram.com/missalena.92

Посмотрим на цифры. На инстаграм-блогера Оксану Самойлову подписано 7,8 миллиона человек. На признанную супермодель, успешного инвестора, совладелицу Flo и других IT-стартапов Наталью Водянову — 2,2 миллиона.



Источник: instagram.com/samoylovaoxana



Источник: instagram.com/natasupernova

За инстаграм-моделью Светой Биляловой следит 6,3 миллиона подписчиков. За одним из самых узнаваемых лиц «Первого канала» Эвелиной Хромченко — 1,3 миллиона человек.



Источник: instagram.com/svetabily



Источник: instagram.com/evelinakhromtchenko

Подписчики тянутся за ненапряжным контентом, и количество аудитории говорит само за себя: у инстаграм-моделей оно существенно выше, чем у деловых женщин с реальными достижениями за пределами соцсети.

Популярность часто путают с экспертностью, забывая, что задача блогерш — не просвещать, а продавать. И под продажей стоит подразумевать не только косметику и одежду, но также стиль жизни и философию, которую они транслируют на миллионные аудитории.

Наблюдая за успехами «миллионниц», девочки попроще видят, что для красивой жизни не обязательно учиться и работать. Ведь все лучшее доступно, если есть богатый мужчина, который готов инвестировать, пока от твоего вида кровь приливает в район ширинки.



Источник: instagram.com/mirgaeva_galinka

Честно говоря, я не могу осуждать студенток, которые хотят жить красиво, а не как молоденькие девушки из классических романов: скромно, добродетельно и бедно. Паттерн «окончила институт с красным дипломом, автоматически получила хорошую должность и большую зарплату» нереалистичен. Без протекции или везения ты будешь очень небогатой лет до тридцати. Тебя ждет съемная квартира, очень экономные путешествия раз в год и вещи из магазинов масс-маркет. Или очень много работы. Не такой, как в фильмах, а сложной и выматывающей.

Конечно, это не повод спать за деньги. Но молодость — время, когда хочется всего и сразу. И поскольку за красоту и юность охотно платят, многим девушкам это кажется более разумной идеей, чем убиваться в офисе за смешные деньги.

Так образовывается своеобразный рынок, где мужчины платят за девочек, где есть свои «истории успеха», конкуренция, а также — подорожание или обесценивание активов. Поэтому, решаясь на поиски папика, знайте: успешные мужчины выбирают из огромного, постоянно обновляющегося ассортимента и часто не строят никаких иллюзий относительно ваших мотивов.

Почему вас «не за ту» принимают?

Когда я готовилась к этой статье, специально изучила сайты, где обеспеченные мужчины ищут спутницу на пару часов. Очень рекомендую повторить этот опыт одиноким женщинам, которые убеждены, что принц должен любить их за душу, попу с целлюлитом и с грязной головой. Многие иллюзии относительно вашей ценности на брачном рынке как рукой снимет, а вдохновения работать над собой — добавит.

Девушки, на которых «порядочные женщины» смотрят свысока, не просто красивы, а еще и очень неплохо образованны: здесь к внешности прилагается несколько высших образований и пара иностранных языков. Много ли честных женщин могут похвастаться таким набором навыков?

Работницы эскорта знают вкусы своей целевой аудитории и стараются полностью соответствовать ожиданиям клиентов. Здесь нет и речи о глупейших белопальтовых позициях «пусть любят меня такой, какая есть» и «я влюблю олигарха своим внутренним миром». Никому из посторонних, запомните, никому не нужен ваш внутренний мир, если внешность не мотивирует рассмотреть вас поближе.

Девушки из эскорта стараются соответствовать не только вкусам мужчин, но и моде на женскую красоту. А она, как и сексуальность, зависит от контекста. Мы помним, какие стандарты задаются Instagirls. Это большая грудь, пухлые губы, высокие скулы, тонкий нос. Если природа обделила какими-то качествами, на помощь придут пластические хирурги. А чтобы нанести финальный сокрушительный удар, можно добавить ресницы в два ряда. Ведь известно, что глаза — зеркало души. Чем больше зеркало — тем больше душа. Тогда сложится «суперкомбо»: красавица с душой.



Источник: instagram.com/anastasiya_kvitko



Источник: instagram.com/anastasiya_kvitko



Источник: instagram.com/svetabily/



Источник: instagram.com/svetabily/

Мужчины, особенно мужчины с деньгами, не идиоты. Они понимают, что проделывать с собой все эти манипуляции долго, дорого и больно. Поэтому если девушка-суперкомбо говорит, что вся эта красота сделана ради желания нравиться самой себе, ее воспринимают либо как кокетку (если она успела чем-то зацепить и понравиться), либо как лгунью (что чаще всего).

Искусственная внешность — сигнал о том, что ты продаешься

Это может быть не так, но давайте не будем врать. Терпеть все эти мучения «ради себя» ни одна девушка не станет. А становясь суперкомбо и следуя моде, не включая голову, вы сами делаете себя штамповкой и становитесь в ряды миллионов охотниц за мужским кошельком. Таким образом, сами себя обманываете: если ищете мецената — усложняете путь к нему, оставаясь незамеченной среди таких же одинаковых красавиц, а ища мужа — оказываетесь ни с чем, потому что со старта к вам относятся как к сервису.

Мне вспоминается пример нашей соотечественницы, слава к которой пришла благодаря штампованной внешности. И хоть недавно Анастасия заявила, что никогда не была в эскорте, а лишь притворялась представительницей первой древнейшей, глядя на ее фото, мы можем понять, почему мимикрия под эскорт была у госпожи Рыбки настолько успешной:



Источник: instagram.com/nastya_rybka.ru













При взгляде на фото девушки и весь ее профиль в инстаграме становится ясно, что у Анастасии была (или есть) рыночная стоимость. Зачем такой платить больше заявленной в прайсе? И зачем заводить серьезные отношения с той, которая согласна на сервис-зону?

Важно понимать, что, обращаясь за услугами эскорта, мужчина не ищет любви. Он ищет девушку, с которой будет можно показаться в обществе и ненапряжно провести время. Поэтому найти мужа в эскорте почти нереально. Успешный человек хочет любить равную или ту, которая может адекватно компенсировать мезальянс. В эскорте вы сразу входите в коммуникацию с нижней позиции обслуживающего персонала. Какие тут любовь и равенство?

Индивидуальность стоит дороже

Ошибку эскортниц не допускают профессиональные содержанки. Поэтому, в отличие от Instagirls, эти женщины получают не только оплату ужинов и редкие подарки, но и недвижимость, бизнес и даже предложение руки и сердца (как частый бонус половину состояния после развода). И все это благодаря тому, что качают индивидуальность, а не губы, и понимают, что в любой момент dolce vita за чужие деньги может закончиться.

Если Instagirls крутят только массовой культурой, то содержанки нередко оказывают непосредственное влияние на бизнес-среду. В Минске, например, много замечательных заведений и компаний открыты щедрыми мужчинами для своих очень неглупых женщин. И совершенно неважно, стоял штамп о регистрации брака на момент инвестиции или нет: стартовый капитал бизнес получил благодаря стрелам Амура, а не личным накоплениям владелицы.

Что же есть в содержанках, чего нет в эскортницах? Во-первых, адекватная самооценка. Они понимают, что роскошных неглупых женщин много и что мужчина всегда обеспечен богатым выбором. Поэтому вместо мимикрии под конкуренток занимаются отстройкой от них: прорабатывают имидж, прокачивают осведомленность в интересных для мужчин темах, нарабатывают себе репутацию.

А еще — работают над своим окружением, чтобы быть представленной богатому мужчине как человек, который и без него вхож в тусовку равных ему. Да, мезальянс останется мезальянсом, но посмотрите, насколько меньшим он становится в этом случае.

Эти женщины не похожи на эскортниц. Они колют ботокс, не брезгуют инъекциями и очень следят за собой, но все это делается хорошими мастерами, которые не допустят, чтобы их клиентки выглядели искусственно.



Источник: instagram.com/anastasiya_kvitko

Отдельно стоит обсудить тему одежды. Чем дороже содержанка, тем приличнее и элегантнее она выглядит и тем более уважаемый статус транслирует. Как правило, у этой женщины есть собственный бизнес или благотворительный проект, и она не будет отпугивать партнеров излишне сексуальной одеждой или грудами брендов на себе. Потому что отношения могут закончиться, и женщина воспринимает их не как неисчерпаемый источник благ, а как бонус для ускорения собственного роста.

Индивидуальность стоит дороже. И умные охотницы это знают. Поэтому не жалеют сил, чтобы улучшать себя, сохраняя свое лицо и харизму. Как награда за адекватность — безбедное существование и репутация успешной, независимой женщины. Поверьте, добрая половина историй успеха женского бизнеса в Беларуси — о том, как однажды умная женщина нашла и приручила богатого мужчину. Но кто об этом задумывается сейчас, когда девушки дают тонны интервью на тему женского успеха и говорят о бизнесе с позиции ментора?

Где грань между сексуальностью и вульгарностью?

Вульгарность начинается там, где заканчивается самоуважение. Под этим словом я подразумеваю не слепую веру, что ты лучше всех, а адекватное принятие себя, своего тела, общественного положения и возраста.

Не позволяет зарплата купить брендовую сумку — берите вещь попроще. Сидеть голодной из-за дорогой покупки более убого, чем ходить без люксового бренда. Прошла юность — не стройте из себя девочку, а учитесь быть сексуальной в своем возрасте. Сорокалетние сюсюкающие малышки выглядят невероятно жалко. Работаете за небольшие деньги — не ходите в дорогие бары, чтобы цедить единственный коктейль и флиртовать с каждым, кто согласится оплатить такси.

На что еще можно обратить внимание, если хочется выглядеть красивой сексуальной женщиной, а не представительницей первой древнейшей?

Соцсети. Если все фото вашего инстаграма томно-провокационные, любой оценит их соответственно. Профессию. Мужчины не дураки и понимают, как дорого обходится женщинам фанатичный уход за собой. И если вы не можете заработать на него себе сами (ведь профессии нет), а выглядите, как госпожа Рыбка, — значит, кто-то уже оплачивает эту красоту, а вы продолжаете поиски более щедрого инвестора. Контекст. «Шанель» и норка до пят выглядят очень смешно в метро или подержанном «Рено». Исходные внешние данные. Если Бог не наградил вас тонким длинным носиком, обыграйте свой нос-картошку. Не повезло получить пышную грудь — стройте образ на своем первом размере. Все нарочито искусственное видно, и оно не вызывает восхищения, в отличие от того, что может дать работа над своей внешностью.

Помните: как бы ни была одета женщина, насколько умно она бы ни выстраивала свои коммуникации в соцсетях, желание хорошо жить за чужой счет считывается всегда. Всегда. Это видно по тому, как вы меняетесь, когда на горизонте появляется потенциальный кандидат в принцы, видно по вашей неуверенности и суетливости, по тому, как вы стараетесь «выглядеть правильно». Все это лишает вас обаяния и шарма, делая непривлекательной.

У меня есть очень богатые мужчины в друзьях. И, поверьте, каждый, кто заработал, а не унаследовал состояние, кожей чувствует халявщиков. Поэтому если не хотите, чтобы к вам относились, как к вещи, перестаньте вначале делать это с собой, пытаясь продаться дороже. Становитесь волшебницей для самой себя — и удивляйтесь, как много вам под силу, если перестать ныть, а силы с поиска папика перенаправить в работу.

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