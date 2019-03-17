Сомнолог объясняет, как связаны вечерние тренировки и бессонница

Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Наталья Чечик отмечает, что перед сном допустимы только размеренные физические нагрузки. А основные тренировки лучше проводить не позднее, чем за шесть часов до сна.



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— После тренировки возможны два сценария. Первый — человек настолько утомится, что моментально уснет от накопившейся усталости. Второй — человек перевозбудится из-за физических нагрузок и долго не сможет заснуть. Поэтому лучше не рисковать и не планировать тренировки перед самым отходом ко сну.

Но если для занятий спортом у вас свободен только вечер, врач-невролог советует не отказываться от физнагрузок, а просто выбирать определенные их виды:

— Это должны быть активности, обладающие релаксирующим действием. К таковым относятся спокойные длительные прогулки и плавание.