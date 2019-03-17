В Минске легковушка врезалась в светофор

Водитель BMW ехал по проспекту со стороны улицы Радужной в направлении Нарочанской.

Он плохо почувствовал себя за рулем, наехал на бордюрный камень, после чего врезался в светофор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.