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В Минске легковушка врезалась в светофор
18.03.2019 09:09 — Разное | Аргументы и факты
Водитель BMW ехал по проспекту со стороны улицы Радужной в направлении Нарочанской.
Он плохо почувствовал себя за рулем, наехал на бордюрный камень, после чего врезался в светофор, сообщает
Водителя госпитализировали. Предварительно диагностированные травмы, которые он получил, относятся к категории менее тяжких.
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Авария произошла 17 марта днем на проспекте Победителей.
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