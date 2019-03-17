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В Минске легковушка врезалась в светофор

18.03.2019 09:09 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске легковушка врезалась в светофор
Фото из открытых источников

Водитель BMW ехал по проспекту со стороны улицы Радужной в направлении Нарочанской. 

Он плохо почувствовал себя за рулем, наехал на бордюрный камень, после чего врезался в светофор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Водителя госпитализировали. Предварительно диагностированные травмы, которые он получил, относятся к категории менее тяжких. 

В Минске легковушка врезалась в светофор
В Минске «легковушка» столкнулась с трамваем
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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 17 марта днем на проспекте Победителей.
 
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