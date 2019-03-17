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Ярмарка тщеславия: самые дорогие и быстрые «игрушки» Женевского автосалона
Минимум новых
У Aston Martin — сразу несколько заготовок на будущее. Кроме роскошного SUV Lagonda на электротяге это два среднемоторных спорткара, которые компания намерена вывести на рынок в ближайшее время.
Первый из них появится ближе к концу 2021 года — это гиперкар стоимостью под миллион фунтов и с внешностью в духе флагманской
Примерно год спустя после выхода 003 на свет должен появиться Aston Martin попроще — речь идет о будущем сопернике моделям вроде Ferrari F8 Tributo и McLaren 720S, пока существующего в виде концепта Vanquish Vision. По словам главы фирмы Энди Палмера, серийная версия спорткара будет примерно на 85% повторять женевский шоу-кар. Также в Aston Martin отметили, что будущий Vanquish будет построен не вокруг углепластикового монокока, а на оригинальной алюминиевой платформе и станет оснащаться новым битурбо-V6.
Bugatti, отмечающая в этом году свое 110-летие, кроме
Британская Bentley, в этом году отмечающая столетний юбилей, также вспоминает славные вехи из своей истории. Например, гоночный Bentley Blower N9 со 175-сильным турбодвигателем 4.5, на котором сэр Генри Ральф Стэнли «Тим» Биркин в 1930 году участвовал в «24 часах Ле-Мана». Как дань памяти гонщику и его автомобилю придворное ателье Mulliner подготовило специальную серию купе Continental GT Number 9 Edition, получившее оригинальный карбоновый обвес, 22-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета и богатую отделку салона.
Из особенностей — сверкающий алюминий в центральной консоли, эксклюзивные часы Jaeger по мотивам циферблата оригинального Blower N9, деревянная вставка из сиденья, которое было заменено во время реставрации автомобиля 1930 года и покрытые 18-каратным золотом рукоятки вентиляционных дефлекторов. Тираж Continental GT Number 9 Edition с толикой истории Bentley составит 100 единиц. Кроме спецверсии купе Continental компания показала в Женеве новый кабриолет
Новинка на стенде Ferrari — F8 Tributo, наследник «двухдверки» 488 GTB. Облик купе преобразился в эволюционном духе с заимствованием некоторых элементов от суперкара с колким для нашего уха названием
Заклятый соперник фирмы из Маранелло — Lamborghini — к летнему сезону подготовила сразу два открытых спорткара. Во-первых, это родстер Huracan Evo Spyder, технически полностью повторяющий
По такому же сценарию, что и показанная прошлым летом
Среди полчищ спортивных премьер особняком стоит Akula — первый после долгого перерыва дорожный спорткар британской компании Ginetta, широко известной в мире автоспорта. К слову, свое имя новинка получила от русского «акула» — причем англичане не столько в честь крупного морского хищника, а самой большой в мире атомной подводной лодки.
Впрочем, на фоне показанных в Женеве новых гиперкаров характеристики «Акулы» кажутся довольно скромными — оснащается 1150-килограммовое купе со среднемоторной компоновкой 6-литровым атмосферным V8 мощностью «более 600 лошадиных сил» и с 700 Нм крутящего момента. Он позволяет машине развивать максимальные 320 км/ч, время набора первой «сотни» в компании не приводят. В первый год выпуска Ginetta соберет 20 единиц Akula стоимостью 340 тысяч фунтов (446 тысяч долларов), большая часть из которых уже распродана.
В Женеве состоялась премьера концептуальной версии спорткара базирующейся в Швейцарии новоиспеченной компании Piëch Automotive, у руля которой стоит Антон Пьех, сын бывшего главы концерна Volkswagen Фердинанда Пьеха. Mark Zero предвосхищает будущий двухместный электрокар длиной 4,43 м и с запасом хода до 500 км (по циклу WLTP). В арсенале Mark Zero — три электродвигателя: один спереди и два сзади, мощностью 204 лошадиные силы каждый. Компания приводит и расчетные динамические характеристики 1,8-тонного купе — 3,2 секунды набора первой «сотни» и 250 км/ч «максималки». Батарею, емкость которой не называется, от станции быстрой зарядки можно подзарядить на 80% за 4 минуты 40 секунд.
В продаже Mark Zero появится не раньше 2021 года. Также стартап вслед за купе намерен вывести четырехместный седан и SUV — в основу всех трех машин ляжет новая модульная платформа, кроме электромоторов подразумевающей также использование гибридного привода, установки на топливных элементах и даже традиционного ДВС.
И это далеко не все сюрпризы нынешнего Женевского автошоу! В заключительной части обзора самых ярких дебютов выставки речь пойдет об экзотических автомобилях и новинках тюнинг-ателье.
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Минимум новых массовых автомобилей и максимум премьер люксовых брендов и, конечно, супер- и гиперкары разных мастей - таким запомнился 89-ый по счету автосалон в...
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