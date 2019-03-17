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Ярмарка тщеславия: самые дорогие и быстрые «игрушки» Женевского автосалона

18.03.2019 09:04 — Разное | Tut.by  
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Минимум новых массовых автомобилей и максимум премьер люксовых брендов и, конечно, супер- и гиперкары разных мастей — таким запомнился 89-ый по счету автосалон в Женеве. Среди главных дебютов — Bugatti, Koenigsegg, Ferrari, Lamborghini и Bentley, которые богатых клиентов ждут прямо на выставочных стендах.

У Aston Martin — сразу несколько заготовок на будущее. Кроме роскошного SUV Lagonda на электротяге это два среднемоторных спорткара, которые компания намерена вывести на рынок в ближайшее время.



Первый из них появится ближе к концу 2021 года — это гиперкар стоимостью под миллион фунтов и с внешностью в духе флагманской Valkyrie, который пока известен под кодовым обозначением 003. Технические параметры будущего купе пока держатся в секрете — известно, что в движение 003 с активными аэродинамическими элементами будет приводить гибридная установка на основе мотора V6, дополненная известной по болидам «Формулы-1» системой KERS, батареи которой накапливают заряд при торможениях и в поворотах. По слухам, товарная версия 003 может получить имя Valhalla.



Примерно год спустя после выхода 003 на свет должен появиться Aston Martin попроще — речь идет о будущем сопернике моделям вроде Ferrari F8 Tributo и McLaren 720S, пока существующего в виде концепта Vanquish Vision. По словам главы фирмы Энди Палмера, серийная версия спорткара будет примерно на 85% повторять женевский шоу-кар. Также в Aston Martin отметили, что будущий Vanquish будет построен не вокруг углепластикового монокока, а на оригинальной алюминиевой платформе и станет оснащаться новым битурбо-V6.



Bugatti, отмечающая в этом году свое 110-летие, кроме спецверсии Chiron привезла в Женеву еще один эксклюзивный автомобиль — La Voiture Noire («черный автомобиль» в переводе с французского), построенный в одном-единственном экземпляре по заказу пожелавшего остаться неизвестным клиента марки. Во внешности La Voiture Noire угадываются черты оригинального Type 57 SC Atlantic, но при этом «двухдверка» представляет собой основательно переделанный Chiron и вживую купе с тем же 1550-сильным мотором W16 объемом 8 л смотрится гораздо агрессивнее исходника. А еще это самый дорогой из всех новых автомобилей, доступных на рынке — заказчик выложил за La Voiture Noire 11 миллионов евро!



Британская Bentley, в этом году отмечающая столетний юбилей, также вспоминает славные вехи из своей истории. Например, гоночный Bentley Blower N9 со 175-сильным турбодвигателем 4.5, на котором сэр Генри Ральф Стэнли «Тим» Биркин в 1930 году участвовал в «24 часах Ле-Мана». Как дань памяти гонщику и его автомобилю придворное ателье Mulliner подготовило специальную серию купе Continental GT Number 9 Edition, получившее оригинальный карбоновый обвес, 22-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета и богатую отделку салона.


Из особенностей — сверкающий алюминий в центральной консоли, эксклюзивные часы Jaeger по мотивам циферблата оригинального Blower N9, деревянная вставка из сиденья, которое было заменено во время реставрации автомобиля 1930 года и покрытые 18-каратным золотом рукоятки вентиляционных дефлекторов. Тираж Continental GT Number 9 Edition с толикой истории Bentley составит 100 единиц. Кроме спецверсии купе Continental компания показала в Женеве новый кабриолет Continental GT Convertible и «разогретый» кроссовер Bentayga Speed, подробности о которых были раскрыты еще до открытия выставки.



Новинка на стенде Ferrari — F8 Tributo, наследник «двухдверки» 488 GTB. Облик купе преобразился в эволюционном духе с заимствованием некоторых элементов от суперкара с колким для нашего уха названием 488 Pista. От него же F8 Tributo достался и работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» 3,9-литровый V8, с помощью пары турбонагнетателей развивающий 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Это, к слову, самый мощный агрегат такой конфигурации в истории Ferrari: облегченной по сравнению c 488 GTB на 40 кг «двухдверке» он позволяет разгоняться до 100 км/ч за паспортные 2,9 секунды и достигать «максималки» в 340 км/ч. Первые покупатели получат F8 Tributo в конце этого года, стоимость купе в Ferrari пока не озвучили.



Заклятый соперник фирмы из Маранелло — Lamborghini — к летнему сезону подготовила сразу два открытых спорткара. Во-первых, это родстер Huracan Evo Spyder, технически полностью повторяющий исходное купе, рассекреченное в начале этого года. Это значит, что обновленный родстер Huracan имеет 5,2-литровый атмосферный V10 с 640 «лошадками» и 600 Нм крутящего момента. Продольная динамика у более тяжелого Huracan Evo Spyder (1542 кг сухой массы) немного хуже, чем у закрытой версии — 3,1 секунды набора первой «сотни» и 325 км/ч максимальной скорости. Мягкую крышу у открытого Huracan можно поднять или убрать за 17 секунд на скорости до 50 км/ч. Клиентам Huracan Evo Spyder начнут отгружать уже этой весной, цены в Европе начинаются с отметки 202 437 евро.



По такому же сценарию, что и показанная прошлым летом закрытая версия, создан Aventador SVJ Roadster, в распоряжении которого атмосферный V12 объемом 6,5 л (770 сил и 720 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» ISR и активная аэродинамика с электронноуправляемыми заслонками, увеличивающая прижимную силу. Родстер получил карбоновый верх, состоящий из двух половинок, массой 6 кг каждая — убираются они вручную и хранятся в багажнике спереди. При своих 1575 кг родстер оказывается на полцентнера тяжелее закрытого Aventador SVJ, а на разгон до 100 км/ч час тратит 2,9 секунды, заявленная максимальная скорость — более 350 км/ч. Итальянцы соберут 800 единиц Aventador SVJ Roadster, за который попросят минимум 387 тысяч евро. На рынок новинка выйдет летом.



Среди полчищ спортивных премьер особняком стоит Akula — первый после долгого перерыва дорожный спорткар британской компании Ginetta, широко известной в мире автоспорта. К слову, свое имя новинка получила от русского «акула» — причем англичане не столько в честь крупного морского хищника, а самой большой в мире атомной подводной лодки.


Впрочем, на фоне показанных в Женеве новых гиперкаров характеристики «Акулы» кажутся довольно скромными — оснащается 1150-килограммовое купе со среднемоторной компоновкой 6-литровым атмосферным V8 мощностью «более 600 лошадиных сил» и с 700 Нм крутящего момента. Он позволяет машине развивать максимальные 320 км/ч, время набора первой «сотни» в компании не приводят. В первый год выпуска Ginetta соберет 20 единиц Akula стоимостью 340 тысяч фунтов (446 тысяч долларов), большая часть из которых уже распродана.



В Женеве состоялась премьера концептуальной версии спорткара базирующейся в Швейцарии новоиспеченной компании Piëch Automotive, у руля которой стоит Антон Пьех, сын бывшего главы концерна Volkswagen Фердинанда Пьеха. Mark Zero предвосхищает будущий двухместный электрокар длиной 4,43 м и с запасом хода до 500 км (по циклу WLTP). В арсенале Mark Zero — три электродвигателя: один спереди и два сзади, мощностью 204 лошадиные силы каждый. Компания приводит и расчетные динамические характеристики 1,8-тонного купе — 3,2 секунды набора первой «сотни» и 250 км/ч «максималки». Батарею, емкость которой не называется, от станции быстрой зарядки можно подзарядить на 80% за 4 минуты 40 секунд.


В продаже Mark Zero появится не раньше 2021 года. Также стартап вслед за купе намерен вывести четырехместный седан и SUV — в основу всех трех машин ляжет новая модульная платформа, кроме электромоторов подразумевающей также использование гибридного привода, установки на топливных элементах и даже традиционного ДВС.

И это далеко не все сюрпризы нынешнего Женевского автошоу! В заключительной части обзора самых ярких дебютов выставки речь пойдет об экзотических автомобилях и новинках тюнинг-ателье.

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Минимум новых массовых автомобилей и максимум премьер люксовых брендов и, конечно, супер- и гиперкары разных мастей - таким запомнился 89-ый по счету автосалон в...
 
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