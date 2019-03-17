Бывший клуб завода «Керамика» в Витебске разрушают вандалы

Здание бывшего клуба завода «Керамика» на улице Гагарина давно пустует и разрушается. Постройка стала объектом внимания для вандалов: они бьют окна и разрисовывают фасад, пишут «Витебские вести».





Здание бывшего клуба находится на балансе частной компании, она выставила его на продажу. Но покупатель долгое время не находится, и постройка все больше и больше разрушается. Кроме того, ей вредят и вандалы — они добрались даже окон на втором этаже.

Завод по производству кирпича начал работать в 1950 году, в 1995-м преобразован в ОАО «Керамика». В начале 2010-х предприятие выпускало более трети всей строительной керамики в Беларуси. Однако оборудование было изношено на 80%, и завод нуждался в масштабной модернизации. В этой ситуации предприятию было не до объектов социальной сферы, поэтому здание клуба продали частной фирме.