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Бывший клуб завода «Керамика» в Витебске разрушают вандалы
Здание бывшего клуба завода «Керамика» на улице Гагарина давно пустует и разрушается. Постройка стала объектом внимания для вандалов: они бьют окна и разрисовывают фасад,
Здание бывшего клуба находится на балансе частной компании, она выставила его на продажу. Но покупатель долгое время не находится, и постройка все больше и больше разрушается. Кроме того, ей вредят и вандалы — они добрались даже окон на втором этаже.
Завод по производству кирпича начал работать в 1950 году, в 1995-м преобразован в ОАО «Керамика». В начале 2010-х предприятие
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Здание бывшего клуба завода «Керамика» на улице Гагарина давно пустует и разрушается. Постройка стала объектом внимания для вандалов: они бьют окна и...
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