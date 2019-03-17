Причины поражения током

Пренебрежение правилами электробезопасности может привести к несчастному случаю.





В прошлом году на Гомельщине произошло 8 несчастных случаев от поражения электрическим током, из них: один – со смертельным исходом на производстве, 7 – среди населения, в т.ч. 6 – смертельные. Как показывает анализ электротравматизма, несчастные случаи являются следствием приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; личной неосторожности пострадавших; самовольного проведения ремонтных работ электроприборов; несоблюдения техники безопасности потерпевшими из-за слабого представления об опасности поражения электротоком и пренебрежительного к нему отношения.

Так, 18.06.2018 г. несчастный случай со смертельным исходом зарегистрирован в Рудне Горбовичской Калинковичского района. Со слов супруги пострадавшего, мужчина увидел неисправность водяного насоса, расположенного в приямке за домом, и пошел ее устранять, не отключив при этом автоматический выключатель. Как итог – поражение электротоком, а причина несчастья – самовольное проведение ремонтных работ электроприбора.

Еще один несчастный случай с аналогичным исходом произошел 14.07.2018 г. в Рогачевском районе. Молодой человек без признаков жизни был обнаружен в моечном помещении деревянной бани, а рядом с ним лежал бытовой электрокипятильник со следами перегорания спирали. На теле потерпевшего были ожоги от электроприбора. По информации родственников пострадавшего, парень отправился в баню мыться, прихватив с собой кипятильник для нагрева воды в ведре, который подключил через самодельный удлинитель от однофазной розетки, находящейся в предбанном помещении.

19.09.2018 г. вызов поступил в скорую помощь Лоевской больницы. Однако по прибытии на место просшествия в н.п. Колпень медики зафиксировали смерть. Как установлено, пострадавший выполнял ремонт «болгарки», после чего решил опробовать ее в работе с установленным пильным диском для распиловки древесины. Не установив защитный кожух щеточного механизма, начал распил доски, но произошел обратный удар. Чтобы удержать электропилу, мужчина, предположительно, левой рукой схватился за незащищенный контактно-щеточный узел и попал под воздействие электротока. И опять та же причина гибели – самовольное проведение ремонтных работ электроприбора.

«Об опасности электричества нужно помнить всегда и быть внимательным при обращении с ним, соблюдая несложные меры предосторожности. Берегите свои жизни», – призывает инспектор Энергонадзора Сергей Пантелеенко.