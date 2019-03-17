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В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина
18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина 1963 года рождения. Погибший был инвалидом 2-й группы.
Трагедия случилась утром 10 марта в Мотоле на ул. Ленина. В результате пожара уничтожен диван, повреждена внутренняя отделка и имущество внутри дома. Причина происшествия устанавливается. Как выяснилось позже, гражданин проживал один.
видео - МЧС
К слову, 7 марта произошел
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В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина 1963 года рождения. Погибший был инвалидом 2-й группы. Трагедия случилась утром 10 марта в Мотоле на ул. Ленина. В...
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