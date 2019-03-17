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В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина

18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина 1963 года рождения. Погибший был инвалидом 2-й группы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64421.php

В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина

Трагедия случилась утром 10 марта в Мотоле на ул. Ленина. В результате пожара уничтожен диван, повреждена внутренняя отделка и имущество внутри дома. Причина происшествия устанавливается. Как выяснилось позже, гражданин проживал один.

видео - МЧС

К слову, 7 марта произошел пожар в Тышковичах. Жители города Иваново приехали на свою малую родину навести порядок и, чтобы ускорить процесс уборки, подожгли сухую траву. Вечером, отправляясь на автобус, были уверены, что огонь затух. Однако ошиблись: примерно в 22 часа произошел пожар, сгорел старый нежилой дом.

 
 
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  В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина 1963 года рождения. Погибший был инвалидом 2-й группы. Трагедия случилась утром 10 марта в Мотоле на ул. Ленина. В...
 
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