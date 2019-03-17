В Мотоле при пожаре в частном доме погиб мужчина 1963 года рождения. Погибший был инвалидом 2-й группы.



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Трагедия случилась утром 10 марта в Мотоле на ул. Ленина. В результате пожара уничтожен диван, повреждена внутренняя отделка и имущество внутри дома. Причина происшествия устанавливается. Как выяснилось позже, гражданин проживал один.

видео - МЧС

К слову, 7 марта произошел пожар в Тышковичах. Жители города Иваново приехали на свою малую родину навести порядок и, чтобы ускорить процесс уборки, подожгли сухую траву. Вечером, отправляясь на автобус, были уверены, что огонь затух. Однако ошиблись: примерно в 22 часа произошел пожар , сгорел старый нежилой дом.