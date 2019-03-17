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В Пинске при ремонте дорог будут использовать рециклер. Что это за "зверь"?

18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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На днях в Пинск поступило новая дорожно-ремонтная техника. Компактная установка для рециклинга асфальта предназначена для производства асфальтобетона при ямочном ремонте дорог.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64420.php

В Пинске при ремонте дорог будут использовать рециклер. Что это за "зверь"?

Мобильная установка – рециклер – перерабатывает кусковой или фрезерованный старый асфальта в готовую асфальтобетонную смесь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64420.php

В Пинске при ремонте дорог будут использовать рециклер. Что это за "зверь"?

Производный материал измельчается механически при помощи барабана и специальной системы лопастей, смешивается, нагревается, после чего получается асфальтовая смесь, готовая к укладке на ремонтируемую поверхность дороги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64420.php

В Пинске при ремонте дорог будут использовать рециклер. Что это за "зверь"?

Рециклер позволяет подготовить 5-7 тонн полноценной асфальтобетонной смеси в час.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64420.php

В Пинске при ремонте дорог будут использовать рециклер. Что это за "зверь"?

В ближайшее время коммунальные службы задействуют новую технику при производстве ямочного ремонта дорог Пинска.

 
 
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