|
В Пинске при ремонте дорог будут использовать рециклер. Что это за "зверь"?
18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
На днях в Пинск поступило новая дорожно-ремонтная техника. Компактная установка для рециклинга асфальта предназначена для производства асфальтобетона при ямочном ремонте дорог.
Мобильная установка – рециклер – перерабатывает кусковой или фрезерованный старый асфальта в готовую асфальтобетонную смесь.
Производный материал измельчается механически при помощи барабана и специальной системы лопастей, смешивается, нагревается, после чего получается асфальтовая смесь, готовая к укладке на ремонтируемую поверхность дороги.
Рециклер позволяет подготовить 5-7 тонн полноценной асфальтобетонной смеси в час.
В ближайшее время коммунальные службы задействуют новую технику при производстве ямочного ремонта дорог Пинска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в Пинск поступило новая дорожно-ремонтная техника. Компактная установка для рециклинга асфальта предназначена для производства асфальтобетона при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)