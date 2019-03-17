На днях в Пинск поступило новая дорожно-ремонтная техника. Компактная установка для рециклинга асфальта предназначена для производства асфальтобетона при ямочном ремонте дорог.



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Мобильная установка – рециклер – перерабатывает кусковой или фрезерованный старый асфальта в готовую асфальтобетонную смесь.



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Производный материал измельчается механически при помощи барабана и специальной системы лопастей, смешивается, нагревается, после чего получается асфальтовая смесь, готовая к укладке на ремонтируемую поверхность дороги.



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Рециклер позволяет подготовить 5-7 тонн полноценной асфальтобетонной смеси в час.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64420.php

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В ближайшее время коммунальные службы задействуют новую технику при производстве ямочного ремонта дорог Пинска.