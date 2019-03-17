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В Ляховичском районе МАЗ зацепил легковой автомобиль

18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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17 марта, в 14.10 произошло ДТП на автодороге Р-43 возле д. Березки Ляховичского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64419.php

В Ляховичском районе МАЗ зацепил легковой автомобиль

Водитель грузового автомобиля МАЗ ехал со стороны Слуцка в направлении Ивацевичей. На 456-м километре автодороги неправильно выбрал боковой интервал движения и задним бампером прицепа по касательной зацепил легковой автомобиль, который стоял на обочине трассы. За рулём МАЗа находился житель г. Жлобин 1961 г.р., машина принадлежит одной из жлобинских организаций. Водитель потерпевшей машины — житель Барановичей 2000 г.р. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64419.php

В Ляховичском районе МАЗ зацепил легковой автомобиль

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, оба водителя трезвые. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64419.php

В Ляховичском районе МАЗ зацепил легковой автомобиль

Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ.

Фото ОГАИ Ляховичского РОВД

 
 
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  17 марта, в 14.10 произошло ДТП на автодороге Р-43 возле д. Березки Ляховичского района. Водитель грузового автомобиля МАЗ ехал со стороны Слуцка в направлении...
 
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