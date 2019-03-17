В Ляховичском районе МАЗ зацепил легковой автомобиль

17 марта, в 14.10 произошло ДТП на автодороге Р-43 возле д. Березки Ляховичского района.



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Водитель грузового автомобиля МАЗ ехал со стороны Слуцка в направлении Ивацевичей. На 456-м километре автодороги неправильно выбрал боковой интервал движения и задним бампером прицепа по касательной зацепил легковой автомобиль, который стоял на обочине трассы. За рулём МАЗа находился житель г. Жлобин 1961 г.р., машина принадлежит одной из жлобинских организаций. Водитель потерпевшей машины — житель Барановичей 2000 г.р.



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В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, оба водителя трезвые.



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Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ.

Фото ОГАИ Ляховичского РОВД