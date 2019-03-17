Дожди, туманы и до +10 °С. Какая погода будет в Бресте на этой неделе

Дожди и туманы не спешат покидать Брест. На новой рабочей неделе солнечных дней будет мало.



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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник пройдет небольшой дождь. Утром будет до +7 °С, днем температура поднимется на два градуса, сообщает pogoda.by.



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Вторник будет облачным, но с прояснениями. Во второй половине дня обещают до +7 °С.

В среду утром возможен туман с видимостью 400−600 метров. Температура воздуха днем составит +4…6 °С.



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Самым теплым днем недели будет четверг. Днем воздух прогреется до +10 °С, возможен дождь.

В пятницу будет облачно, без осадков и до +9 °С.