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Дожди, туманы и до +10 °С. Какая погода будет в Бресте на этой неделе

18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дожди и туманы не спешат покидать Брест. На новой рабочей неделе солнечных дней будет мало.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64416.php

Дожди, туманы и до +10 °С. Какая погода будет в Бресте на этой неделе

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник пройдет небольшой дождь. Утром будет до +7 °С, днем температура поднимется на два градуса, сообщает pogoda.by.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64416.php

Дожди, туманы и до +10 °С. Какая погода будет в Бресте на этой неделе

Вторник будет облачным, но с прояснениями. Во второй половине дня обещают до +7 °С.

В среду утром возможен туман с видимостью 400−600 метров. Температура воздуха днем составит +4…6 °С.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64416.php

Дожди, туманы и до +10 °С. Какая погода будет в Бресте на этой неделе

Самым теплым днем недели будет четверг. Днем воздух прогреется до +10 °С, возможен дождь.

В пятницу будет облачно, без осадков и до +9 °С.

 
Теги: Брест
 
 
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  Дожди и туманы не спешат покидать Брест. На новой рабочей неделе солнечных дней будет мало. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В понедельник пройдет небольшой дождь....
 
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