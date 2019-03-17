Команды из четырех стран выступят на турнире по хоккею на траве в Барановичах

В Барановичах 3-7 апреля состоится Международный турнир среди женских команд по хоккею на траве "Кубок "Содружество", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер барановичского клуба "Текстильщик-БарГУ" Георгий Бельский.



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Турнир на призы Барановичского горисполкома состоится уже в шестой раз. В нынешнем году за почетный трофей будет бороться рекордное количество участников (10 команд). Конкуренцию хозяевам площадки составят коллеги по чемпионату Беларуси: гродненский "Ритм", смолевичская "Виктория", ХК "Минск". Многочисленное представительство у российских клубов. Для участия в Кубке заявились "Дончанка" из Волгодонска, "Динамо ГАП" из Казани, "Коммунальщик" из Барнаула и "Динамо" из Электростали. Также в Барановичи приедут украинская "Сумчанка" и сборная Казахстана.

Команды разделены на две подгруппы. В полуфинал выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу "крест на крест". Победители этих баталий разыграют Кубок в финальной игре 7 апреля. "Уровень участников - высокий. На турнире выступят сильнейшие команды чемпионата Беларуси, российской суперлиги, чемпион Украины. О многом говорит участие национальной сборной Казахстана", - отметил Георгий Бельский. Он добавил, что "Кубок "Содружество" будет хорошей подготовкой для команд, которые во второй декаде апреля сыграют в еврокубках. Также в это время начинаются матчи второго круга чемпионата Беларуси.

Поединки пройдут на стадионе "Дубово-спорт". По итогам соревнований будут определены MVP турнира, лучшие бомбардир, вратарь, защитник, полузащитник и нападающий, а также названы имена самых полезных игроков в каждой команде. Кроме того, тренеры клубов в ходе голосования выберут "Мисс Кубка "Содружество".

Организаторами "Кубка Содружество" выступают Барановичский горисполком, ХК "Текстильщик-БарГУ" при поддержке Федерации хоккея на траве Беларуси.