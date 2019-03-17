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Подарки для семьи Хинич от Брестского областного ЦГЭиОЗ

18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Представители руководства, профсоюзной организации Брестского областного ЦГЭиОЗ побывали в гостях у Хинич Инны Михайловны. Поводом для очередной встречи сотрудников Брестского областного ЦГЭиОЗ с семьей Хинич стал День рождения тройняшек. 28 февраля мальчишкам исполнилось 7 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64413.php

Подарки для семьи Хинич от Брестского областного ЦГЭиОЗ

Напомним, что шефство над этой семьей началось в 2017 году в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Очень затронула сердце сложная жизненная ситуация семьи, где мама одна воспитывает троих детей, двое из которых имеют проблемы со здоровьем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64413.php

Подарки для семьи Хинич от Брестского областного ЦГЭиОЗ

С тех пор семья Хинич стала для нашего центра своеобразным благотворительным проектом, цель которого дарить хоть небольшую, но радость детям. Поэтому находить возможность уделить им внимание, радовать подарками и теплыми словами стало нашим неотъемлемым долгом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64413.php

Подарки для семьи Хинич от Брестского областного ЦГЭиОЗ

Благодаря добровольно собранным средствам всех сотрудников коллектива Брестского областного ЦГЭиОЗ, в том числе представителей первичных общественных организаций «Белая Русь», БРСМ, с помощью мамы, Инны Михайловны, были подобраны подарки по желанию и необходимости: сладости, одежда и будущему первоклашке Даниилу – светодиодная сенсорная настольная лампа.

Когда видишь улыбки на лицах ребят и мамы понимаешь, что ты желанный гость в этом доме и возникает желание приходить снова и снова!

Маргарита Сергеева, журналист
Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
 
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  Представители руководства, профсоюзной организации Брестского областного ЦГЭиОЗ побывали в гостях у Хинич Инны Михайловны. Поводом для очередной встречи...
 
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