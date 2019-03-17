Подарки для семьи Хинич от Брестского областного ЦГЭиОЗ

Представители руководства, профсоюзной организации Брестского областного ЦГЭиОЗ побывали в гостях у Хинич Инны Михайловны. Поводом для очередной встречи сотрудников Брестского областного ЦГЭиОЗ с семьей Хинич стал День рождения тройняшек. 28 февраля мальчишкам исполнилось 7 лет.



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Напомним, что шефство над этой семьей началось в 2017 году в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Очень затронула сердце сложная жизненная ситуация семьи, где мама одна воспитывает троих детей, двое из которых имеют проблемы со здоровьем.



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С тех пор семья Хинич стала для нашего центра своеобразным благотворительным проектом, цель которого дарить хоть небольшую, но радость детям. Поэтому находить возможность уделить им внимание, радовать подарками и теплыми словами стало нашим неотъемлемым долгом.



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Благодаря добровольно собранным средствам всех сотрудников коллектива Брестского областного ЦГЭиОЗ, в том числе представителей первичных общественных организаций «Белая Русь», БРСМ , с помощью мамы, Инны Михайловны, были подобраны подарки по желанию и необходимости: сладости, одежда и будущему первоклашке Даниилу – светодиодная сенсорная настольная лампа.

Когда видишь улыбки на лицах ребят и мамы понимаешь, что ты желанный гость в этом доме и возникает желание приходить снова и снова!

Маргарита Сергеева, журналист

Брестского областного ЦГЭиОЗ