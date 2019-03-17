|
Подарки для семьи Хинич от Брестского областного ЦГЭиОЗ
18.03.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Представители руководства, профсоюзной организации Брестского областного ЦГЭиОЗ побывали в гостях у Хинич Инны Михайловны. Поводом для очередной встречи сотрудников Брестского областного ЦГЭиОЗ с семьей Хинич стал День рождения тройняшек. 28 февраля мальчишкам исполнилось 7 лет.
Напомним, что шефство над этой семьей началось в 2017 году в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Очень затронула сердце сложная жизненная ситуация семьи, где мама одна воспитывает троих детей, двое из которых имеют проблемы со здоровьем.
С тех пор семья Хинич стала для нашего центра своеобразным благотворительным проектом, цель которого дарить хоть небольшую, но радость детям. Поэтому находить возможность уделить им внимание, радовать подарками и теплыми словами стало нашим неотъемлемым долгом.
Благодаря добровольно собранным средствам всех сотрудников коллектива Брестского областного ЦГЭиОЗ, в том числе представителей первичных общественных организаций «Белая Русь»,
Когда видишь улыбки на лицах ребят и мамы понимаешь, что ты желанный гость в этом доме и возникает желание приходить снова и снова!
Маргарита Сергеева, журналист
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by