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Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

18.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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К 145-летию со дня рождения художника Павла Южика в музее-усадьбе Михаила Клеофаса Огинского прошла символическая «Минута памяти» - одно из мероприятий, посвященных 75-летию образования Гродненской области.
Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

Уроженец деревни Ветхово, Павел Южик оставил после себя чудесные светлые картины, на которых жители Залесья и близлежащих деревень с радостью находят знакомые лица, любуются природой, красота которой по-новому заиграла на полотнах мастера. Картины Павла Южика есть в Сморгонском историко-краеведческом музее, музее залесской школы, но большинство из них находится в частных коллекциях.

На мероприятии односельчане Павла Фомича делились воспоминаниями о нем, работники музея-усадьбы презентовали набор открыток с изображением картин художника. Всем желающим было предложено посетить могилу Павла Южика и помолиться за упокой его души.

Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

Мероприятие к 145-летию со дня рождения Павла Южика прошло в Залесье

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
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К 145-летию со дня рождения художника Павла Южика в музее-усадьбе Михаила Клеофаса Огинского прошла символическая «Минута памяти» - одно из мероприятий, посвященных...
 
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