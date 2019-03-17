Ответственность за нарушения

В связи с участившимися фактами нелегального оборота алкогольной продукции, ростом преступлений и правонарушений, совершаемых на почве пьянства, фактов незаконного оборота наркотических средств в дежурной части УВД Гродненского облисполкома создана и круглосуточно работает телефонная линия.



8-(0152)-79-73-33, позвонив на которую можно сообщить об имеющих место фактах незаконного оборота алкогольной продукции, наркотических средств, наличия жилых помещений с репутацией «притон», о гражданах, ведущих асоциальный образ жизни. Анонимность гарантируется.

Указанную информацию можно сообщить в отдел внутренних дел Сморгонского райисполкома по телефонам: 2-22-47, 3-90-94, 102.

Ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции предусмотрена ст. 12.27 и 12.43 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 200 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов.

Сморгонский РОВД также призывает граждан освобождаться от опасных вещей и напоминает, что лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от ответственности.

Граждан, обладающих информацией о незаконном хранении оружия, просим позвонить в милицию по телефону 102 или старшему инспектору по разрешительной работе по телефонам: 4-42-63 или 8 (044) 778 73 37.

Прием физических и юридических лиц по вопросам разрешительной системы осуществляется по адресу: г. Сморгонь, ул. Гастелло, д. 42, телефон 4-42-63 (вторник, четверг: с 15.00 до 20.00; среда, пятница: с 8.00 до 13.00; суббота: с 9.00 до 13.00).

Семён МОЛЧАНОВ, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности, капитан милиции.