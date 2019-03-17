Субботняя линия: распределение, военная медкомиссия и детский отдых

На прямую субботнюю линию к заместителю председателя облисполкома Виктору Лисковичу поступило более 40 обращений





Эффективность подобных диалогов, когда житель региона может обратиться с по сути любой проблемой, каждый раз во время субботней телефонной линии демонстрирует свою реальную пользу и, если судить по количеству поступающих звонков, находит четкий отклик у людей.

Сегодняшняя прямая телефонная линия получила максимальный охват среди жителей региона - звонки поступили как из Гродно, так и районных центров - Островца, Волковыска, Лиды и других районов области. Звонившие обращались и с проблемами благоустройства, и с жилищными вопросами, рассказывали о спорных ситуациях в части транспорта и медицины. Среди десятков звонков были и те, которые особенно заботят граждан: детское оздоровление в каникулярный период, а звонившие из Островца интересовались кадрами для будущей районной клиники, родителям же призывников, обратившимся на линию к заместителю председателя облисполкома, было важно выяснить скрупулезность врачей во время призывной медицинской комиссии.



- Строительство в Островце больницы - это масштабный и, безапелляционно важный как для района, так и для области социальный проект. Но определяющее значение будет иметь не только само здание и установленное оборудование, но прежде всего - кадры. Всегда и везде развитие отрасли, благополучие, наконец, здоровье, зависит от профессионалов, опытных людей, - отметил, отвечая на звонок , заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович . - 40 врачей и еще 100 медицинских работников распределяются в клинику в Островец. И уже заранее думаем над тем, кто прибудет в следующем году сюда. Это постоянный проект и для обеспечения профессиональными кадрами районных центров и в то же время первое рабочее место для молодого специалиста. Успешное функционирование ЦРБ будут обеспечивать и опытные врачи, которых мы подбираем в других организациях здравоохранения по всей стране. Они могут возглавить отделение, расширить собственный опыт в медицинской сфере. В то же время, это обеспечит преемственность поколений в медицине.



Кстати, в центральной больнице в Островце откроется и отделение травматологии, которого здесь до этого не было. Как подтверждают специалисты, будет и интервенционная кардиохирургия, установят ангиограф. К слову, для этого аппарата все специалисты штучные и их будут специально приглашать в клинику.



Еще один вопрос, прозвучавший во время прямой линии, тоже касался медицины, а точнее врачебных комиссий в ходе призывной кампании. Звонившие родители спрашивали, насколько скрупулезно медики дают заключение о "годности" и "не годности" призывников.





- Ежегодно юноши, которые не имеют отсрочки подвергаются детальному осмотру и проверке состояния здоровья. Это крайне важно и для врачей, и для самой структуры вооруженных сил. Служба в армии предусматривает серьезные физические нагрузки, которые человек может быть не готов вынести. Поэтому все отсрочки по медицинским основаниям они именно касаются не просто наличия заболевания, а конкретно исполнения воинских обязанностей. - Пояснила первый заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович . - Каждый раз мы относимся очень серьезно, чтобы не навредить в первую очередь молодому человеку. Есть нерушимое правило, когда при наличии жалоб у призывника отправляем его на допобследование. Каждый случай рассматривается в комиссии индивидуально.



Из более чем 40 поступивших на прямую линию обращений, несколько человек интересовались и приближающимся теплым сезоном, а именно - детским оздоровлением и досугом. Кроме стационарных лагерей открыты лагеря в живописных местах в районных центрах. Как сюда записаться, какие документы нужны, чем сможет заняться ребенок?





- Сложно найти что-то более важное, чем забота о детях, их благополучии и здоровье. В этом смысле в регионе максимум усилий прикладывается в том числе для организации летнего отдыха детей. Что характерно, это не только стационарные лагеря, но и пришкольные в наиболее живописных местах области. Важно, что больше нет так называемого "отдыха" за просмотром мультфильмов перед телевизором - программы, которые разрабатывают педагоги и аниматоры, охватывают максимум сфер для детского развития и нескучного отдыха - от спортивных игр, походов в театр до овладевания новыми навыками. - подчеркнул Виктор Лискович. - Последние три года мы активно развиваем и обновляем базу в этих живописных школьных лагерях. Сейчас акцент в этом направлении делается на увеличении круглосуточного оздоровления, на весь 18-дневный период. Но все это происходит в комплексе - стационарные лагеря в летний период и пришкольные, лагеря в живописных местах в другое время.





- Буквально через неделю начинаются весенние каникулы и лагеря полноценно заработают. К слову, в детских оздоровительных лагерях в регионе обеспечивается трехразовое полноценное питание. - рассказала первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская . - В этом году мы рассчитываем за счет базы пришкольных предоставить летнее оздоровление для 70 000 детей. Кстати, в этом году и у ребят из областного центра появится такая возможность летнего отдыха. Мы не будем им предлагать совсем уж дальние районы, но Берестовица, Волковыск, Щучин, Зельва, например, и находятся рядом с Гродно и обладают всеми преимуществами отдыха и оздоровления. В сезоне здесь побывают порядка 5 000 детей, в том числе почти 2 000 из Гродно.



Самое ключевое - всю информацию о детских лагерях, сменах, программах и любые детали можно получить непосредственно в учреждении образования или в отделе образования райисполкома.



Еще один вопрос в этот раз из Гродно из микрорайона Девятовка тоже пришел в образовательную сферу. Речь об обеспечении мест в детских садах в шаговой доступности.



В целом и в области и в Гродно максимально удовлетворяются запросы родителей на места в детских садах. Но, к сожалению, в микрорайонах новостройках существует вопрос по обеспечению именно шаговой доступности. И строительство новых садов не в полной мере может снять одномоментно этот вопрос. Принимается ряд дополнительных мер. В частности в Гродно - это организация дополнительных маршрутов "Дошколенок" в Ольшанке их четыре. Для того, чтобы родители имели возможность подвести ребенка в отдаленный от дома детский сад. Места предлагают всем. Причем стараются учитывать маршрут родителей утром на работу при выборе мест в саду.



Но и строительство поэтапно расширяет возможности дошкольных учреждений. В 2018-м году сдали четыре детских сада в Щучине, в Новогрудке, в Островце и в Гродно. Продолжается строительство еще двух в Лиде и Островце.



Кстати, прямая линия стала и объектом внимания молодых жителей областного центра. Звонившие спрашивали о возможных изменениях в ЦТ. Все ответы прозвучали максимально четком.





- Изменений при централизованном тестировании не будет. Существует установившаяся практика, и если вносятся коррективы в правила, то педагогическая общественность, родители и ученики предупреждаются заранее - минимум за год , - объяснили во время прямой линии.



Единственное изменение ожидают в методике подсчета баллов. Но это не отразится на результате - принцип оценки остался прежним, меняется только методика. В то же время активно обсуждается возможность итоговой аттестации после базовой школы, того, чтобы на выпуске из средней школы, может быть, как особенно подчеркивают эксперты, выйти на комплексный экзамен. Непременное условие при этом, чтобы экзамен этот проводила независимая комиссия.



К слову, среди звонивших сегодня были и автолюбители. Их, безусловно, заботил ямочный ремонт областных и городских магистралей. Комментарий должен добавить солнца на дороги даже в таком слякотном марте. Несмотря на то, что погода пока характеризуется явной неустойчивостью, ямочный ремонт на низком старте. Как подтвердили во время прямой линии специалисты, активная фаза весенних ремонтов на дорогах начнется вместе с пуском асфальтных заводов в конце следующей недели. А вот грейдирование на многих участках дорог, в том числе в черте поселков и индивидуальной застройки, идет уже как пару недель.



Из более, чем сорока вопросов в эту субботу - каждый был зафиксирован и по каждому обращению будет проведена работа и дан ответ.



Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Артем ТУРЛАЙ Гродненская правда