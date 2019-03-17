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3 500 рублей стоила незаконная рыбалка жителю Сморгони

18.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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С наступлением нерестового запрета актуально вспомнить о том, чем чревато в этот период браконьерство. На Гродненщине угодившие в прошлом году на крючок правосудия теневые рыбодобытчики на себе ощутили всю тяжесть ответственности.


3 500 рублей стоила незаконная рыбалка жителю Сморгони


С поличным 

Прошлой весной в небольшой неманской затоке на территории речного порта в Гродно объявились деятели, промышляющие сеточным ловом. Однако правозащитники быстро установили данные предполагаемых браконьеров. Один из них работал сторожем в этом речном порте, второй жил за счет временных заработков. 

Вычислить дату возможной вылазки сообщников в затоку было несложно,  ознакомившись с графиком ночных дежурств сторожа. Одна из вахт выпадала перед его днем рождения, и борцы за сохранность флоры и фауны резонно заключили, что будущий именинник не преминет разжиться дармовой рыбой. 

Засада на браконьеров была организована с привлечением средств слежения и фиксации. В том, что инспекторы не просчитались, стало ясно в районе 22 часов. Один из браконьеров расположился на берегу реки, второй – напротив со стороны острова. Они без особого труда перегородили затоку несколькими сетями. Через несколько часов под покровом ночи стали неспешно вытягивать из воды сети, попутно ставя на их место новые. 

Сообщников накрыли как раз в тот момент, когда под светом фонарей они выбирали из сетей рыбу. При пересчете незаконного улова было установлено, что в сети попались 31 лещ и 3 карася. 

Оба браконьера признаны судом виновными. Один приговорен к году лишения свободы и штрафу в сумме 1470 рублей с отсрочкой их исполнения на один год, второй – к двум годам лишения свободы и штрафу в сумме 2450 рублей с отсрочкой их исполнения на два года. 

Безграничная наглость

3 500 рублей стоила незаконная рыбалка жителю Сморгони


Два жителя Вороновского района – 47-летний неработающий и 32-летний слесарь госпредприятия – выбрали для вылазки 9 мая и водоем, находящийся в пограничной зоне. Имея на руках специальные пропуска жителей приграничья, мужчины отметились у стражей границы, сообщив им, что едут на озеро рыбачить удочками. После этого загрузили в машину лодку и сети. Маскируясь под законопослушных рыбаков, выплыли на водную гладь, присмотрелись и, сделав вывод, что за ними никто не наблюдает, растянули в воде сети. После чего вернулись на берег, спрятали лодку в камышах и уехали домой. Вытягивать сети отправились ранним утром следующего дня. Посчитав, что все спокойно, никого рядом нет, решили действовать.

Браконьеров задержали пограничники и передали в руки сотрудников межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и следственно-оперативной группы местного РОВД. Учитывая видовой состав незаконно пойманных рыб, а это 32 линя, 9 золотых карасей и 10 серебряных, размер причиненного окружающей среде ущерба составил почти 20 тысяч рублей. 

Суд приговорил каждого из браконьеров к двум годам лишения свободы и штрафу в сумме 1785 рублей с отсрочкой исполнения наказаний на два года.

3 500 рублей стоила незаконная рыбалка жителю Сморгони


Чтобы помнили 

Аналогичная участь постигла еще нескольких браконьеров. Пытавшемуся в нерестовый период обрыбиться с помощью сетей жителю из Сморгони 43 рыбины стоили одного года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа. Плюс обязанность возместить государству причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 тысячи рублей. А двое браконьеров из Ивьевского района за 49 вытянутых сетями подводных обитателей перечислят в бюджет почти 12 тысяч рублей. По приговору суда наказание каждому определено в виде одного года лишения свободы с отсрочкой исполнения на один год и штрафа в сумме 1249 рублей. 

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Гродненская правда 
 
Теги: Гродно
 
 
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С наступлением нерестового запрета актуально вспомнить о том, чем чревато в этот период браконьерство. На Гродненщине угодившие в прошлом году на крючок...
 
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