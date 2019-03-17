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Суд отказал домохозяйке из Гомеля в иске к «тунеядской» комиссии

18.03.2019 09:28 — Разное | Tut.by  
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Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля принял решение по делу домохозяйки Марии Тарасенко против комиссии, которая приравняла гомельчанку к тунеядцам. Женщине отказали в иске.


Суд Железнодорожного района отказал Марии Тарасенко в ее исковых требованиях.

Напомним, иск о возмещении морального вреда домохозяйка адресовала к комиссии по содействию занятости населения Железнодорожного района Гомеля и Комитета по труду, занятости и соцзащите. Позже суд добавил к соответчикам администрацию района и финансовые управления города и области. Свои страдания истец оценила в одну тысячу рублей.

Лет 10 назад Мария уволилась с работы и стала домохозяйкой. 15 января на ее мобильный позвонила мастер из домоуправления и спросила, трудоустроена ли она. А затем сообщила, что с 1 января для Марии, так как она собственник квартиры и не работает, повышаются тарифы на подогрев воды. Мария посчитала и ужаснулась — переплачивать придется около 100 рублей, и это еще без тепла и газа!

Мария решила доказать: к «лицам, не участвующим в финансировании госрасходов» ее причислили незаконно.

Сначала она с помощью юристов профсоюза РЭП составила жалобу в горисполком — в которой ссылалась на то, что тунеядский декрет неконституционный. Пришел ответ, что давать оценку декрету местные власти не имеют права. Тогда Мария подала жалобу в суд. Оттуда также пришел отказ в связи с не подведомственностью данного вопроса суду.

Тогда домохозяйка обратилась в суд, но уже с другим заявлением — потребовала возмещения нанесенного ей морального вреда.

Юристы профсоюза РЭП Леонид Судаленко и Андрей Стрижак, которые представляли в суде интересы Марии, настаивали, что домохозяйка не должна быть в тунеядских списках и не должна оплачивать жировки по коммерческим ценам — она хоть и не работает по найму, но участвует в экономике страны, так как уплачивает косвенные налоги при покупках в магазине.

 
Теги: Гомель
 
 
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Размер морального вреда женщина оценила в 1 тысячу рублей.
 
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