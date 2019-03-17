В Беларуси создается «непротиворечивая концепция» истории государства



фото: belarusiya.com

В соответствии с ней будет написано новое учебное пособие для вузов. Таким образом, считает парламентарий Игорь Марзалюк, Беларусь сможет эффективно противостоять попыткам назвать ее «недогосударством».

Об этом глава комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1 ".

Марзалюк считает, что важнейшей задачей Беларуси сегодня является создание «непротиворечивого национального исторического контента». Этим в данный момент занимается группа авторов, труды которой будут положены в основу нового, «не имеющего аналогов» учебника для вузов. Марзалюк подчеркнул, что в нем не будет разделяющих нацию фигур.

Парламентарий пояснил, что создание непротиворечивой исторической концепции особенно необходимо Беларуси в условиях информационных войн. Сейчас, по словам Марзалюка, нужно «предложить обществу убедительную документированную версию своего прошлого». Она должна стать ответом на попытки назвать Беларусь «недогосударством». Ссылаясь на опыт европейских стран и США, Марзалюк заявил, что такие попытки должны быть «наказуемы».