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В Беларуси создается «непротиворечивая концепция» истории государства

18.03.2019 09:15 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси создается «непротиворечивая концепция» истории государства

фото: belarusiya.com

В соответствии с ней будет написано новое учебное пособие для вузов. Таким образом, считает парламентарий Игорь Марзалюк, Беларусь сможет эффективно противостоять попыткам назвать ее «недогосударством».

Об этом глава комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

Марзалюк считает, что важнейшей задачей Беларуси сегодня является создание «непротиворечивого национального исторического контента». Этим в данный момент занимается группа авторов, труды которой будут положены в основу нового, «не имеющего аналогов» учебника для вузов. Марзалюк подчеркнул, что в нем не будет разделяющих нацию фигур.

Парламентарий пояснил, что создание непротиворечивой исторической концепции особенно необходимо Беларуси в условиях информационных войн. Сейчас, по словам Марзалюка, нужно «предложить обществу убедительную документированную версию своего прошлого». Она должна стать ответом на попытки назвать Беларусь «недогосударством». Ссылаясь на опыт европейских стран и США, Марзалюк заявил, что такие попытки должны быть «наказуемы».

 
 
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В соответствии с ней будет написано новое учебное пособие для вузов. Таким образом, считает парламентарий Игорь Марзалюк, Беларусь сможет эффективно...
 
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