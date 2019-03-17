На пожаре в Витебске погиб мужчина

Сообщение о возгорании в квартире по ул. П. Бровки в Витебске поступило 17 марта вечером.

К приезду спасателей из квартиры на 9 этаже многоэтажки шел сильный дым.

Работники МЧС проникли внутрь помещения по автолестнице через окно, поскольку дверь была заперта. Шестидесятилетнего хозяина квартиры, который был без сознания, нашли в кухне на полу. Мужчину передали медикам. После проведения реанимационных мероприятий они констатировали смерть мужчины.