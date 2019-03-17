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На пожаре в Витебске погиб мужчина

18.03.2019 09:39 — Разное | Аргументы и факты  
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На пожаре в Витебске погиб мужчина
МЧС Республики Беларусь

Сообщение о возгорании в квартире по ул. П. Бровки в Витебске поступило 17 марта вечером.

К приезду спасателей из квартиры на 9 этаже многоэтажки шел сильный дым.  

Работники МЧС проникли внутрь помещения по автолестнице через окно, поскольку дверь была заперта. Шестидесятилетнего хозяина квартиры, который был без сознания, нашли в кухне на полу. Мужчину передали медикам. После проведения реанимационных мероприятий они констатировали смерть мужчины.

Из соседних квартир спасли пять человек, в том числе 15-летнюю девочку. 

На пожаре в Витебске погиб мужчина
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Теги: Витебск
 
 
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Рассматривается версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
 
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