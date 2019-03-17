В Борисове при пожаре в административном здании один человек погиб, трое спасены

Фото Минского областного управления МЧС

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и трое спасены при пожаре в двухэтажном административном здании в Борисове, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Спасателям сообщение о пожаре в двухэтажном административно-бытовом здании в Борисове поступило сегодня в 02.59. Когда прибыли подразделения МЧС, горело на первом этаже, второй этаж был заполнен дымом. "Работники МЧС со второго этажа через окно по трехколенной лестнице спасли двух мужчин. В коридоре первого этажа спасатели обнаружили в бессознательном состоянии и вынесли на свежий воздух еще двух мужчин. Они были переданы врачам бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в управлении.

Позже врач скорой медицинской помощи констатировал смерть одно из пострадавших. Второй был доставлен в больницу.

Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Огнем уничтожено имущество в помещении, закопчены стены и потолок в коридоре на первом этаже.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото Минского областного управления МЧС