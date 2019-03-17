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Xiaomi Pocophone F2 «засветился» в тесте производительности до анонса

18.03.2019 09:59 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона под названием Pocophone F2. Гаджет еще официально не представили, но уже успели протестировать в популярном тесте производительности Geekbench. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.


Pocophone F1. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Издание пишет, что Pocophone F2 будет работать на Snapdragon 855. При этом в устройстве, прошедшем тестирование, использовалось операционная система Android Q и 4 ГБ оперативной памяти. Для сравнения: в нынешнем Pocophone F1 устанавливается минимум 6 ГБ оперативки.

В одноядерном режиме тестирования Pocophone F2 набрал 1776 баллов, в многоядерном — 6097 баллов. При этом другие смартфоны с Snapdragon 855 выдают соответственно около 3000 и 10 000 очков. Скорее всего, финальная коммерческая версия Pocophone F2 будет работать быстрее.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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В одноядерном режиме тестирования Pocophone F2 набрал 1776 баллов, в многоядерном - 6097 баллов.
 
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