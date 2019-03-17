Краткое послесловие к «Большому разговору»

Павел Викторович Евпак, член Коммунистической партии Беларуси, политолог, пенсионер:

— Большой разговор с Президентом не зря назван именно так: большим он получился и по времени проведения, и по важности и количеству поднятых и обсуждаемых на нем тем. Мне понравилось, что, как и всегда, глава государства не обходил острых вопросов, говорил прямо и открыто и о международных отношениях, и о том, что происходит внутри нашей страны. Считаю правильным, что Президент не смешивает и не переносит некоторые экономические разногласия между Беларусью и Российской Федерацией, которые в последнее время стали более ощутимыми, на отношения между белорусами и россиянами, мы действительно не должны бросать друг в друга камни и относиться с какой-то настороженностью или опаской. Я считаю, что политики и экономисты разберутся, а люди наших стран должны продолжать дружить друг с другом, ездить в гости, открыто и тепло общаться. Согласен я и с тем, что Беларусь, выстраивая отношения с другими странами, с тем же Китаем, находит новые рынки сбыта своей продукции, это нам необходимо и для развития экономики, это и в характере белорусов — быть толерантными и дружелюбными со всеми. Правда, сейчас это совсем непросто, потому что очаги напряженности появляются и у наших границ. Опять начала расти гонка вооружений, одни государства себе это легко позволяют, но на ответные шаги со стороны других стран реагируют, я бы сказал, неадекватно, то есть действуют двойные стандарты, рисуется образ врага. В этом преуспевают печатные и электронные СМИ некоторых стран, я уже не говорю про интернет — информации много, и выудить из нее правдивую порой очень непросто, поэтому правильно призвал Президент наших журналистов к объективной оценке происходящего. И раз уж я даю это небольшое интервью для районной газеты, то скажу, что не согласен с тем, будто бы районные газеты мало меняются, слабо осваивают интернет-пространство. Это ведь с какой стороны посмотреть: чем больше у газеты будет подписчиков в социальных сетях, чем быстрее там будут появляться все новости, тем меньше людей будет выписывать ее печатный вариант, а ведь, насколько я знаю, именно бумажный формат и дает газете средства и возможность выживать. К тому же многим людям, в первую очередь пенсионерам, всё-таки удобнее читать газету, напечатанную на бумаге. Обо всех говорить не буду, но скажу, что моя семья нашу районку выписывает, читает, доверяет тому, что там написано, мы видим и отмечаем, что в газете появляется много новых тем, интересной информации. Словом, газета нам нравится, и мы желаем коллективу редакции творческих успехов и экономической стабильности.