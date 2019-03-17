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Техосмотр можно пройти без уплаты транспортного налога

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Транспорт на дороге — средство повышенной опасности, и потому исправность его состояния водителям необходимо контролировать постоянно. Так же не стоит забывать своевременно проходить техосмотр, тем более что сегодня процедура диагностики занимает не более 10 минут. Главное — хорошо подготовиться и привести в порядок все соответствующие документы.

Диагностику технического состояния транспортного средства можно пройти, не оплачивая транспортный налог. Водителю выдадут диагностическую карту, которая действительна в течение 20 дней. Однако от штрафа за отсутствие техосмотра она не освобождает. Если в течение этих 20 дней не получиться приехать на станцию ТО с оплатой и завершить процедуру техосмотра, действие диагностической карты аннулируется, и диагностику нужно будет проходить заново.

 

Денис Фесин, инженер по допуску транспортных средств  УП «Белтехосмотр»


 
 
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  Транспорт на дороге — средство повышенной опасности, и потому исправность его состояния водителям необходимо контролировать постоянно. Так же не стоит забывать...
 
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