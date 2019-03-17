День открытых дверей в Горецком РОВД

20 марта в 15.00 Горецкий РОВД проведет «День открытых дверей» по вопросам приема на службу в отдел внутренних дел и поступления в учреждения образования системы МВД Республики Беларусь.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 5- 88 87