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День открытых дверей в Горецком РОВД

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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20 марта в 15.00 Горецкий РОВД проведет «День открытых дверей» по вопросам приема на службу в отдел внутренних дел и поступления в учреждения образования системы МВД Республики Беларусь.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 5- 88 87


 
 
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  20 марта в 15.00 Горецкий РОВД проведет «День открытых дверей» по вопросам приема на службу в отдел внутренних дел и поступления в учреждения образования системы...
 
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