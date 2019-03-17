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В Горецком районе проведут акцию «Посади дерево»
18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
С 15 апреля 2019 года на территории Горецкого района пройдет акция «Посади дерево» по озеленению территорий города и сельских населенных пунктов. Мероприятие в рамках Года малой родины призвано способствовать созданию комфортных условий для проживания, улучшению экологического и эстетическое состояние города и района.
Население района, трудовые коллективы организаций приглашаются к участию в проводимой акции.
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С 15 апреля 2019 года на территории Горецкого района пройдет акция «Посади дерево» по озеленению территорий города и сельских населенных пунктов. Мероприятие в...
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