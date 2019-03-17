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ГАИ проводит акцию «Безопасный переход»

18.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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ГАИ проводит акцию «Безопасный переход»

Для предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, с 18 по 22 марта в Минской области проводится профилактическая акция «Безопасный переход». Об этом сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

— Рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности в темное время суток в населенных пунктах, прилегающих к автомобильным дорогам, будут выявлять пешеходов, велосипедистов, водителей гужевого транспорта, не соблюдающих правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов, — рассказали в ГАИ.

Также в поле зрения сотрудников ГАИ водители, не предоставляющие преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и создающие аварийную обстановку. Ко всем нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

В Госавтоинспекции отмечают, что водителям стоит проявлять повышенное внимание на дорогах. При нахождении ребенка вблизи проезжей части, рекомендуется заблаговременно снизить скорость движения – действия детей иногда непредсказуемы. Осторожность нужно проявлять при совершении маневров на внутридворовых территориях и при проезде пешеходных переходов.

Пешеход при переходе проезжей части дороги должен обязательно смотреть по сторонам, в том числе, когда идет по переходу. В темное время суток нужно обозначать себя световозвращающими элементами.

Уважаемые автомобилисты, не оставайтесь равнодушными. Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Для предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, с 18 по 22 марта в Минской области проводится профилактическая...
 
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