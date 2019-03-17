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Самая высокая заболеваемость туберкулезом отмечается в Гомельской и Могилевской областях

18.03.2019 — Разное | Кировец  
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Самая высокая заболеваемость туберкулезом отмечается в Гомельской и Могилевской областях

Туберкулез – инфекционное заболевание, известное с глубокой древности. И сегодня проблема туберкулеза по-прежнему актуальна не только для Республики Беларусь, но и для всего мира. Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом отмечается в Гомельской и Могилевской областях, превышающая среднереспубликанский показатель. Об этом рассказала помощник врача-эпидемиолога УЗ «Кировская райЦГЭ» Надежда Сазонова.

Смертность от туберкулеза в Могилевской области за последние 10 лет снизилась на 36% и составила 3,7 на 100 тысяч населения. Тем не менее эпидемическая ситуация с туберкулезом в области остается напряженной. Заболеваемость активным туберкулезом в Кировском районе в 2018 году составила 20,9 на 100 тыс., снизилась на 30,3% по сравнению с 2017 годом  (в 2017 — 30,0 на 100 тыс.). Показатель не превышает среднеобластной. Выявлено 4 новых случая активного туберкулеза органов дыхания. 50% случаев зарегистрированы среди неработающих лиц.

Известно, что неудовлетворительные  жилищные условия, несоблюдение  гигиенических  правил, плохое  питание, курение, алкоголь, наркотики  ослабляют  защитные свойства организма и способствуют  развитию  болезни.  Заболеть  можно в любом  возрасте и независимо от принадлежности к той или иной социальной группе.  Появились новые группы риска по заболеванию туберкулезом, в частности мигранты из стран с высоким уровнем распространенности туберкулеза, ВИЧ- инфицированные. Социально-неблагополучные контингенты населения, так называемые лица социального риска, с трудом привлекаются к обследованию и лечению, среди них часто диагностируются хронические формы туберкулеза с бактериовыделением, что представляет опасность заражения для окружающих.

Источником инфекции является  больной человек, также предметы его обихода, который порой и не подозревает о своей болезни, поскольку туберкулез может протекать как обычная простуда, затяжная пневмония.  Туберкулез  излечим  при своевременном выявлении. Лечение больных туберкулезом – серьезная и сложная задача, требующая концентрации усилий медицинских работников, самого пациента и членов его семьи.

Меры профилактики.

Единственным способом выявить болезнь на ранних этапах развития являются флюорографическое и бактериологическое исследования. Для профилактических осмотров населения область хорошо оснащена рентгеновскими аппаратами нового типа («Пульмоэкспресс») с низкой лучевой нагрузкой. Бактериологические лаборатории укомплектованы современным оборудованием для ускоренной диагностики возбудителя туберкулеза, которые позволяют, по сравнению с обычным исследованием, в 2,5 раза сократить время получения результатов.

Проблема диагностики заболевания важна, так как своевременный диагноз туберкулеза необходим для своевременного лечения пациента, поскольку туберкулез, как правило, излечим.

Соблюдение  правильного  режима труда, рациональное и своевременное  питание, отказ от курения,  наркотиков,  злоупотребления спиртными напитками. Следует соблюдать правила  личной  гигиены. Регулярно  проводить  влажную  уборку и проветривание жилых помещений  (микобактерии туберкулеза погибают под воздействием прямого солнечного света).

 

 

 

 
 
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Туберкулез – инфекционное заболевание, известное с глубокой древности. И сегодня проблема туберкулеза по-прежнему актуальна не только для Республики...
 
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