Самая высокая заболеваемость туберкулезом отмечается в Гомельской и Могилевской областях





Туберкулез – инфекционное заболевание, известное с глубокой древности. И сегодня проблема туберкулеза по-прежнему актуальна не только для Республики Беларусь, но и для всего мира. Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом отмечается в Гомельской и Могилевской областях, превышающая среднереспубликанский показатель. Об этом рассказала помощник врача-эпидемиолога УЗ «Кировская райЦГЭ» Надежда Сазонова.

Смертность от туберкулеза в Могилевской области за последние 10 лет снизилась на 36% и составила 3,7 на 100 тысяч населения. Тем не менее эпидемическая ситуация с туберкулезом в области остается напряженной. Заболеваемость активным туберкулезом в Кировском районе в 2018 году составила 20,9 на 100 тыс., снизилась на 30,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 — 30,0 на 100 тыс.). Показатель не превышает среднеобластной. Выявлено 4 новых случая активного туберкулеза органов дыхания. 50% случаев зарегистрированы среди неработающих лиц.

Известно, что неудовлетворительные жилищные условия, несоблюдение гигиенических правил, плохое питание, курение, алкоголь, наркотики ослабляют защитные свойства организма и способствуют развитию болезни. Заболеть можно в любом возрасте и независимо от принадлежности к той или иной социальной группе. Появились новые группы риска по заболеванию туберкулезом, в частности мигранты из стран с высоким уровнем распространенности туберкулеза, ВИЧ- инфицированные. Социально-неблагополучные контингенты населения, так называемые лица социального риска, с трудом привлекаются к обследованию и лечению, среди них часто диагностируются хронические формы туберкулеза с бактериовыделением, что представляет опасность заражения для окружающих.

Источником инфекции является больной человек, также предметы его обихода, который порой и не подозревает о своей болезни, поскольку туберкулез может протекать как обычная простуда, затяжная пневмония. Туберкулез излечим при своевременном выявлении. Лечение больных туберкулезом – серьезная и сложная задача, требующая концентрации усилий медицинских работников, самого пациента и членов его семьи.

Меры профилактики.

Единственным способом выявить болезнь на ранних этапах развития являются флюорографическое и бактериологическое исследования. Для профилактических осмотров населения область хорошо оснащена рентгеновскими аппаратами нового типа («Пульмоэкспресс») с низкой лучевой нагрузкой. Бактериологические лаборатории укомплектованы современным оборудованием для ускоренной диагностики возбудителя туберкулеза, которые позволяют, по сравнению с обычным исследованием, в 2,5 раза сократить время получения результатов.

Проблема диагностики заболевания важна, так как своевременный диагноз туберкулеза необходим для своевременного лечения пациента, поскольку туберкулез, как правило, излечим.

Соблюдение правильного режима труда, рациональное и своевременное питание, отказ от курения, наркотиков, злоупотребления спиртными напитками. Следует соблюдать правила личной гигиены. Регулярно проводить влажную уборку и проветривание жилых помещений (микобактерии туберкулеза погибают под воздействием прямого солнечного света).