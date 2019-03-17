В Кировском районе с 18 по 22 марта проводится Неделя детской безопасности





В целях предупреждения ДТП с участием детей, а также в преддверии весенних школьных каникул Госавтоинспекцией Могилевской области с 18 по 22 марта 2019 года проводится Неделя детской безопасности. Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Андрей Пархамович.

В 2018 году на территории Могилевской области зарегистрировано 55 аварий с участием несовершеннолетних, в результате которых 2 подростка погибли, 58 получили различные травмы и увечья. В сравнении с 2017 годом увеличилось количество ДТП на 13 случаев, число раненых в ДТП детей и подростков возросло на 13 человек, погибших – на 1.

Уже в текущем году под колеса автомобилей попали 3 ребенка-пешехода. В двух случаях водители оставили место аварии…

Дети мало считаются с реальными опасностями на дороге. Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость, переоценивают свои возможности, считая себя быстрыми и ловкими. Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка. Ведь, в любом случае, виновниками происшествий, в которых страдают дети, оказываются родители и водители, которые не смогли научить, предупредить, предусмотреть возникновение непредсказуемой ситуации с юными участниками дорожного движения.

Уважаемые родители! Дорога – место повышенной опасности. Минимизировать количество аварий с участием несовершеннолетних – важнейшая задача для нас, взрослых! Учите детей, как правильно себя вести на дороге, будьте им примером в соблюдении ПДД. Контролируйте детский досуг. Напоминайте об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток. Подарки делайте с умом, а главное – больше времени проводите со своими детьми!