В феврале 2019 года проходила дистанционная олимпиада для педагогических работников Минской области с целью создания условий для совершенствования профессиональных компетенций педагогов по ключевым направлениям современной педагогической практики.

Педагоги района стали победителями и призерами в трех номинация.

Селицкая Елена Чеславовна, учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Дзержинска» - диплом I степени в номинации «Профессиональная компетентность педагога: учитель (преподаватель) искусства (отечественной и мировой художественной культуры)»

Слинка Светлана Владимировна, учитель биологии государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска» - диплом II степени в номинации «Профессиональная компетентность педагога: владение информационно-коммуникационными технологиями»;

Павлович Виктория Александровна, учитель физической культуры государственного учреждения образования «Негорельская базовая школа № 2» - диплом III степени в номинации «Профессиональная компетентность педагога: учитель (преподаватель) физической культуры».





