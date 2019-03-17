Радио «Легенды FM» предлагает оригинально поздравить близких и друзей

Радио «Легенды FM» поможет вам в этом! Каждый будний день отправляйте сообщения через Viber или SMS на номер +375 (29) 257-88-88 либо заполните форму на сайте http://legendy.by/ в разделе «Час приветов и поздравлений с Юлией Славинской», и с 13.00 до 14.00 ваши теплые слова обязательно прозвучат в прямом эфире.





Настраивайтесь на нужную волну и слушайте радио «Легенды FM» каждый день: