|
Радио «Легенды FM» предлагает оригинально поздравить близких и друзей
18.03.2019 10:31 — Разное | Аргументы и факты
Радио «Легенды FM» поможет вам в этом! Каждый будний день отправляйте сообщения через Viber или SMS на номер +375 (29) 257-88-88 либо заполните форму на сайте
Настраивайтесь на нужную волну и слушайте радио «Легенды FM» каждый день:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотите эффектно поздравить начальника с Днем рождения, пожелать хорошего настроения друзьям, признаться в любви родному человеку или просто передать привет всем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)