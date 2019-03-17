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Радио «Легенды FM» предлагает оригинально поздравить близких и друзей

18.03.2019 10:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Радио «Легенды FM» предлагает оригинально поздравить близких и друзей
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Радио «Легенды FM» поможет вам в этом! Каждый будний день отправляйте сообщения через Viber или SMS на номер +375 (29) 257-88-88 либо заполните форму на сайте http://legendy.by/ в разделе «Час приветов и поздравлений с Юлией Славинской», и с 13.00 до 14.00 ваши теплые слова обязательно прозвучат в прямом эфире.

Радио «Легенды FM» предлагает оригинально поздравить близких и друзей
 

Настраивайтесь на нужную волну и слушайте радио «Легенды FM» каждый день:

  • 94,1 FM в Минске;
  • 88,5 FM в Витебске;
  • 98,3 FM в Солигорске;
  • 96,8 FM в Жлобине;
  • 98,7 FM в Лиде;
  • 94,74 FM в Гомеле.

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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