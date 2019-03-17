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В Беларуси отменят 15 000 лицензий

18.03.2019 10:21 — Разное | Партизан  
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Готовится проект декрета президента о лицензировании.

Министерство экономики завершило подготовку проекта декрета президента о лицензировании. Он готов, согласован и будет представлен Александру Лукашенко в ближайшее время. Об этом заявил в эфире телеканала СТВзаместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

«Ожидается, что в ближайшее время будет доложено главе государства лично: либо главой правительства, либо лицом назначенным. Документ, я повторюсь, абсолютно готов и он вслед за Декретом № 7 отменит еще 15 тысяч лицензий. Декрет, по нашим оценкам, порядка 15 тысяч отменил, и вот этот. Кроме этого порядка 14 видов лицензируемой деятельности будут в той или иной мере упрощены», — сказал он.

Кроме того, на столе президента уже лежит проект указа об административных процедурах. Он должен заложить основу цифровизации и продолжить меры по упорядочению процедур.


Дмитрий Матусевич отметил, что в стране принята стратегия развития предпринимательства. В нее заложено совершенствование законодательной базы.

Говоря о принятых ранее мерах, заместитель министра отметил рост кредитования малого и среднего бизнеса. Его доля в экспорте товаров выросла до 50%, а в экспорте услуг — до 40%. Всего в Беларуси насчитывается 348 тыс. субъектов МСП.


 
 
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Готовится проект декрета президента о лицензировании.
 
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