Иван Караичев: «С чем у вас лично ассоциируется стадион «Динамо»? С новостями о флагштоках по цене подержанной яхты?»

«Кстати, о «Динамо». Многократно заявлялось, что главная арена страны строится в том числе под Европейские игры. А теперь скажите, с чем у вас лично ассоциируется стадион? С новостями о флагштоках по цене подержанной яхты? С кривыми трубами, откуда прямо на лестницу хлещет вода?





И здесь мы видим коммуникационный провал: руководители стадиона запоздало реагировали или не реагировали вообще на поднятые в СМИ и соцсетях проблемы, девальвируя стадион не только как обновленную национальную арену, но и как главную площадку Европейских игр», – написал Караичев.