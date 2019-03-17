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Иван Караичев: «С чем у вас лично ассоциируется стадион «Динамо»? С новостями о флагштоках по цене подержанной яхты?»

18.03.2019 10:07 — Разное | Партизан  
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Специалист по PR Иван Караичев поделился мнением о стадионе «Динамо».

«Кстати, о «Динамо». Многократно заявлялось, что главная арена страны строится в том числе под Европейские игры. А теперь скажите, с чем у вас лично ассоциируется стадион? С новостями о флагштоках по цене подержанной яхты? С кривыми трубами, откуда прямо на лестницу хлещет вода?

И здесь мы видим коммуникационный провал: руководители стадиона запоздало реагировали или не реагировали вообще на поднятые в СМИ и соцсетях проблемы, девальвируя стадион не только как обновленную национальную арену, но и как главную площадку Европейских игр», – написал Караичев.
 
Теги: Новости
 
 
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