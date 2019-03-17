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В Мозыре женщина посигналила пешеходу, тот в ответ разбил лобовое стекло ее Renault
Накануне Международного женского дня неизвестный мужчина разбил лобовое стекло автомобиля. Об этом
Инцидент произошел возле магазина «Жемчужина». Женщина за рулем Renault посигналила пешеходу, который переходил дорогу. Мужчина повел себя довольно агрессивно и разбил лобовое стекло автомобиля. Водитель остановила машину и побежала за пешеходом, догнала, но в ответ получила порцию отборных матов.
Милиция устанавливает личность хулигана и просит свидетелей или очевидцев позвонить по телефонам: 8 029 734−34−64, 8 029 825−32−62.
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Милиция устанавливает личность хулигана и просит свидетелей или очевидцев позвонить по телефонам: 8029 734−34−64, 8029 825−32−62.
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