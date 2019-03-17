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Ирак, Казахстан и Нигерия могут войти в мониторинговый комитет ОПЕК+

18.03.2019 10:17 — Разное | Интерфакс  
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Министры Ирака, Казахстана и Нигерии могут войти в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Они могут сменить в составе комитета министров Омана, Алжира и Венесуэлы.

 
 
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Министры Ирака, Казахстана и Нигерии могут войти в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид...
 
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