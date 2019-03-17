В Беларуси ускорилась инфляция. Что дорожает быстрее всего?

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Об этом проинформировал Нацбанк в отчете за февраль. Согласно нему, годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,4 процентного пункта и составил 6,2%.

По сравнению с январем потребительские цены в феврале 2019 года выросли на 1,3%.

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 9,5% (8,7% в январе 2019 года), констатирует Нацбанк. Основной вклад в увеличение цен и тарифов по данной группе внесло повышение тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и водоснабжение), а также повышение цен на автомобильное топливо и алкогольную продукцию.

Цены на плодоовощную продукцию в феврале 2019 года в годовом выражении ускорились незначительно: с 5,7 до 6%. На динамику сезонных цен продолжают оказывать влияние опережающие темпы роста цен на овощи, говорится в сообщении регулятора.

Годовая базовая инфляция ускорилась до 5%, трендовая инфляция – до 4,6% (месяцем ранее – 4,7 и 4,2% соответственно).

Наиболее значимый рост продолжили демонстрировать продукты питания, в производстве которых используются зерновые культуры.

Средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов составила 4,4%.

Напомним, что по итогам за год инфляция в Беларуси, согласно планам правительства, должна составить не более 5%.