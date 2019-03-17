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18-летняя канадка победила в Индиан-Уэллсе, став самой молодой чемпионкой обязательного «Премьера» за 20 лет
18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску в трех сетах победила 8-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
На пути к трофею канадка обыграла двух соперниц из мирового топ-10 — украинку Элину Свитолину (№ 6) и немку Ангелик Кербер (№ 8).
Для Андрееску это был дебют на турнирах самой престижной в WTA категории Premier Mandatory. И на таком серьезном турнире она сразу же выиграла первый титул в карьере.
Андрееску стала первой чемпионкой-обладательницей wild card в истории турниров в Индиан-Уэллсе.
Кроме того, уроженка Онтарио оказалась самой молодой чемпионкой Premier Mandatory за 20 лет — с тех пор, как в Индиан-Уэллсе победила 17-летняя Серена Уильямс, отмечает
Благодаря выигрышу трофея в Индиан-Уэллсе Андрееску поднялась в мировом рейтинге с 60-й сразу на 24-ю позицию. При этом канадка начала сезон 152-й ракеткой мира, но за два с половиной месяца выиграла 28 матчей из 31-го и поднялась на 128 строк!
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) в одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллсе выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе,
Зато Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс
Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.
Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.
Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.
В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где
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18-летняя канадка победила в Индиан-Уэллсе, став самой молодой чемпионкой обязательного «Премьера» за 20 лет
18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску в трех сетах победила 8-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе.
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