18-летняя канадка победила в Индиан-Уэллсе, став самой молодой чемпионкой обязательного «Премьера» за 20 лет

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску в трех сетах победила 8-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.



Бьянка Андрееску. Фото: Reuters

На пути к трофею канадка обыграла двух соперниц из мирового топ-10 — украинку Элину Свитолину (№ 6) и немку Ангелик Кербер (№ 8).

Для Андрееску это был дебют на турнирах самой престижной в WTA категории Premier Mandatory. И на таком серьезном турнире она сразу же выиграла первый титул в карьере.

Андрееску стала первой чемпионкой-обладательницей wild card в истории турниров в Индиан-Уэллсе.

Кроме того, уроженка Онтарио оказалась самой молодой чемпионкой Premier Mandatory за 20 лет — с тех пор, как в Индиан-Уэллсе победила 17-летняя Серена Уильямс, отмечает Sports.ru .

Благодаря выигрышу трофея в Индиан-Уэллсе Андрееску поднялась в мировом рейтинге с 60-й сразу на 24-ю позицию. При этом канадка начала сезон 152-й ракеткой мира, но за два с половиной месяца выиграла 28 матчей из 31-го и поднялась на 128 строк!

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) в одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллсе выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.

Зато Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграли парный титул .

Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.

Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.

Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.

В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.