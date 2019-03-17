ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

18-летняя канадка победила в Индиан-Уэллсе, став самой молодой чемпионкой обязательного «Премьера» за 20 лет

18.03.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску в трех сетах победила 8-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.


Бьянка Андрееску. Фото: Reuters

На пути к трофею канадка обыграла двух соперниц из мирового топ-10 — украинку Элину Свитолину (№ 6) и немку Ангелик Кербер (№ 8).

Для Андрееску это был дебют на турнирах самой престижной в WTA категории Premier Mandatory. И на таком серьезном турнире она сразу же выиграла первый титул в карьере.

Андрееску стала первой чемпионкой-обладательницей wild card в истории турниров в Индиан-Уэллсе.

Кроме того, уроженка Онтарио оказалась самой молодой чемпионкой Premier Mandatory за 20 лет — с тех пор, как в Индиан-Уэллсе победила 17-летняя Серена Уильямс, отмечает Sports.ru.

Благодаря выигрышу трофея в Индиан-Уэллсе Андрееску поднялась в мировом рейтинге с 60-й сразу на 24-ю позицию. При этом канадка начала сезон 152-й ракеткой мира, но за два с половиной месяца выиграла 28 матчей из 31-го и поднялась на 128 строк!

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) в одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллсе выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.

Зато Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграли парный титул.

Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.

Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.

Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.

В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску в трех сетах победила 8-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кировском районе с 18 по 22 марта проводится Неделя детской безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика