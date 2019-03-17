В Волковыске милиция установила водителя, который присваивал топливо предприятия.

Мужчина, 1959 года рождения, работал водителем на крупном предприятии. Для заправки служебного автомобиля на АЗС он имел электронную топливную карту. Путём искажения данных в путевых листах мужчине за год удалось пустить мимо бака служебной техники 430 литров солярки, на общую сумму почти 650 рублей.