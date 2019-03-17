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В Беларуси определили график проведения ЦТ в 2019 году

18.03.2019 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси определили график проведения ЦТ в 2019 году
БЕЛТА

График проведения централизованного тестирования по учебным предметам определен Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2019 г. №20.   

Даты проведения ЦТ:

  • белорусский язык – 11 июня, вторник;
  • русский язык – 13 июня, четверг;
  • обществоведение – 15 июня, суббота;
  • математика – 17 июня, понедельник;
  • биология – 19 июня, среда;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 21 июня, пятница;
  • химия – 23 июня, воскресенье;
  • физика – 25 июня, вторник;
  • история Беларуси – 27 июня, четверг;
  • география – 29 июня, суббота;
  • всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.

Резервные дни:

  • 6 и 8 июля – белорусский и русский языки;
  • 6 и 10 июля – обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00. 

В Беларуси определили график проведения ЦТ в 2019 году
Результаты ЦТ 2019 года будут рассчитаны по новой методике
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ЦТ пройдут с 11 июня по 1 июля 2019 года. Резервные дни – 6, 8 и 10 июля.
 
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