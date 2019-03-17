В Беларуси определили график проведения ЦТ в 2019 году

График проведения централизованного тестирования по учебным предметам определен Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2019 г. №20.
Даты проведения ЦТ:
- белорусский язык – 11 июня, вторник;
- русский язык – 13 июня, четверг;
- обществоведение – 15 июня, суббота;
- математика – 17 июня, понедельник;
- биология – 19 июня, среда;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 21 июня, пятница;
- химия – 23 июня, воскресенье;
- физика – 25 июня, вторник;
- история Беларуси – 27 июня, четверг;
- география – 29 июня, суббота;
- всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.
Резервные дни:
- 6 и 8 июля – белорусский и русский языки;
- 6 и 10 июля – обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.