В Беларуси определили график проведения ЦТ в 2019 году

График проведения централизованного тестирования по учебным предметам определен Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2019 г. №20.

Даты проведения ЦТ:

белорусский язык – 11 июня, вторник;

русский язык – 13 июня, четверг;

обществоведение – 15 июня, суббота;

математика – 17 июня, понедельник;

биология – 19 июня, среда;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 21 июня, пятница;

химия – 23 июня, воскресенье;

физика – 25 июня, вторник;

история Беларуси – 27 июня, четверг;

география – 29 июня, суббота;

всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.

Резервные дни:

6 и 8 июля – белорусский и русский языки;

6 и 10 июля – обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.