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Модный рэпер T-Fest возвращается в Минск. Билеты - уже в продаже
Рэпер
T-Fest — музыкант лейбла «Газгольдер», который в 2017 стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети». В этом же году он выпустил свой дебютный альбом в сотрудничестве с лейблом — «Молодость 97». Сейчас на счету T-Fest'a много хитовых коллабораций с такими исполнителями, как Баста, Скриптонит, 104, Truwer и другими.
Летом 2018 T-Fest выпустил альбом «Иностранец», который взорвал многие музыкальные платформы и собрал более 10 000 000 прослушиваний «ВКонтакте» за короткий срок. Осенью 2018 года совместно со Скрипонитом, 104 и Ninan был выпущен трек «Мультибрендовый», который собрал на YouTube больше 15 000 000 просмотров. А уже в январе 2019 состоялась премьера клипа T-Fest и Басты на песню «Скандал», режиссером работы выступил Олег Червоняк, снявший до этого «Папа What’s Up», «Сансара», «Я рано научился летать», «Босанова».
В этом году T-Fest возвращается в Минск, чтобы в очередной раз пошуметь со своими фанатами и раскачать Prime Hall! До встречи 30 ноября!
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Рэпер T-Fest снова выступит в Минске - 30 ноября он даст концерт в Prime Hall.
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