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Модный рэпер T-Fest возвращается в Минск. Билеты - уже в продаже

18.03.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Рэпер T-Fest снова выступит в Минске — 30 ноября он даст концерт в Prime Hall. Билеты появились в продаже сегодня.


Концерт в Ростове. Фото: vk.com/tfest

T-Fest — музыкант лейбла «Газгольдер», который в 2017 стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети». В этом же году он выпустил свой дебютный альбом в сотрудничестве с лейблом — «Молодость 97». Сейчас на счету T-Fest'a много хитовых коллабораций с такими исполнителями, как Баста, Скриптонит, 104, Truwer и другими.

Летом 2018 T-Fest выпустил альбом «Иностранец», который взорвал многие музыкальные платформы и собрал более 10 000 000 прослушиваний «ВКонтакте» за короткий срок. Осенью 2018 года совместно со Скрипонитом, 104 и Ninan был выпущен трек «Мультибрендовый», который собрал на YouTube больше 15 000 000 просмотров. А уже в январе 2019 состоялась премьера клипа T-Fest и Басты на песню «Скандал», режиссером работы выступил Олег Червоняк, снявший до этого «Папа What’s Up», «Сансара», «Я рано научился летать», «Босанова».

В этом году T-Fest возвращается в Минск, чтобы в очередной раз пошуметь со своими фанатами и раскачать Prime Hall! До встречи 30 ноября!

Когда: 30 ноября, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 50 рублей.

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Рэпер T-Fest снова выступит в Минске - 30 ноября он даст концерт в Prime Hall.
 
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