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На пожаре в Борисове один мужчина погиб, ещё трое – спасены

18.03.2019 11:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 марта около трёх ночи в Борисове загорелось административно-бытовое здание.  

По сведениям Минского ОУМЧС, пожар начался на первом этаже двухэтажного здания. Со второго этажа были спасены двое мужчин.  

На пожаре в Борисове один мужчина погиб, ещё трое – спасены
Фото: Минское ОУМЧС  

В коридоре первого этажа были обнаружены ещё двое мужчин, которых в бессознательном состоянии вынесли наружу. После осмотра пострадавших медики констатировали смерть одного из них, второй был госпитализирован.  

Пожар ликвидирован. Пламенем уничтожено имущество в помещении 4 на 6 м, закопчены стены и потолок в коридоре на первом этаже.  

На пожаре в Борисове один мужчина погиб, ещё трое – спасены
Фото: Минское ОУМЧС  

Устанавливается причина возгорания. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём.  

Весной 2019 года горела многоэтажка в Витебске

Один человек погиб, пятеро – спасены (подробности здесь).  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 18 марта около трёх ночи в Борисове загорелось административно-бытовое здание.   По сведениям Минского ОУМЧС, пожар начался на первом этаже...
 
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