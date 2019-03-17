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На пожаре в Борисове один мужчина погиб, ещё трое – спасены
Новости Беларуси. 18 марта около трёх ночи в Борисове загорелось административно-бытовое здание.
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В коридоре первого этажа были обнаружены ещё двое мужчин, которых в бессознательном состоянии вынесли наружу. После осмотра пострадавших медики констатировали смерть одного из них, второй был госпитализирован.
Пожар ликвидирован. Пламенем уничтожено имущество в помещении 4 на 6 м, закопчены стены и потолок в коридоре на первом этаже.
Устанавливается причина возгорания. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём.
Весной 2019 года горела многоэтажка в Витебске.
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Новости Беларуси. 18 марта около трёх ночи в Борисове загорелось административно-бытовое здание. По сведениям Минского ОУМЧС, пожар начался на первом этаже...
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