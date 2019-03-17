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IV Неделя белорусского предпринимательства открывается в Минске

18.03.2019 11:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Развитие деловой инициативы, поддержка бизнеса, роль предпринимателей в регионах – эти вопросы в ближайшие дни будут в центре внимания представителей и бизнеса, и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV Неделя белорусского предпринимательства открывается в Минске

В Беларуси открывается Неделя предпринимательства. Дискуссии пройдут на различных площадках. Запланированы обучающие семинары, конференции, выступления топ-менеджеров крупных компаний. Участники встреч обсудят важнейшие направления предпринимательской деятельности: доступность финансов, партнерство бизнеса и власти, нормативная база. Ключевым событием недели станет деловой форум. Ожидается, что здесь представят проект Национальной платформы бизнеса Беларуси.
 
 
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Новости Беларуси. Развитие деловой инициативы, поддержка бизнеса, роль предпринимателей в регионах – эти вопросы в ближайшие дни будут в центре внимания...
 
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