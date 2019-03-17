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На пожаре в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка
Новости Беларуси. Утром 16 марта в Речицком районе при тушении сухой травы погибла пожилая женщина.
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Предварительно, гражданка хотела самостоятельно потушить огонь, но потеряла сознание и упала.
Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Весной 2019 года в одном из домов Слуцкого района случился пожар.
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Новости Беларуси. Утром 16 марта в Речицком районе при тушении сухой травы погибла пожилая женщина. По сведениям МЧС Беларуси, тело пенсионерки было обнаружено в...
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