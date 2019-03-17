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На пожаре в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка

18.03.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 16 марта в Речицком районе при тушении сухой травы погибла пожилая женщина.  

По сведениям МЧС Беларуси, тело пенсионерки было обнаружено в агрогородке Лиски на частном подворье. Женщину приходил навестить сын, который увидел следы горения сухой растительности и погибшую. Мужчина позвонил в милицию.  

На пожаре в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка
Фото: МЧС Беларуси  

Предварительно, гражданка хотела самостоятельно потушить огонь, но потеряла сознание и упала.  

Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.  

На пожаре в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка
Фото: МЧС Беларуси  

Весной 2019 года в одном из домов Слуцкого района случился пожар. 

Сотрудники МЧС спасли женщину и передали её медикам – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Утром 16 марта в Речицком районе при тушении сухой травы погибла пожилая женщина.   По сведениям МЧС Беларуси, тело пенсионерки было обнаружено в...
 
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