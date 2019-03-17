В Индонезии продолжают искать пропавших в результате наводнения

Новости Индонезии. На востоке Индонезии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растет число жертв мощного наводнения в Индонезии

В результате наводнения без вести пропали десятки местных жителей. Растет количество погибших и пострадавших.





Причиной наводнения стали сильные дожди, которые прошли 17 марта. Из-за удара стихии повреждены жилые дома и мосты, закрыты дороги. Сообщается, что вода уже отступила, но спасатели еще не добралась до всех пострадавших районов.



