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В Индонезии продолжают искать пропавших в результате наводнения
Новости Индонезии. На востоке Индонезии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате наводнения без вести пропали десятки местных жителей. Растет количество погибших и пострадавших.
Причиной наводнения стали сильные дожди, которые прошли 17 марта. Из-за удара стихии повреждены жилые дома и мосты, закрыты дороги. Сообщается, что вода уже отступила, но спасатели еще не добралась до всех пострадавших районов.
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Новости Индонезии. На востоке Индонезии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет число жертв мощного...
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