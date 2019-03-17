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В Индонезии продолжают искать пропавших в результате наводнения

18.03.2019 10:34 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. На востоке Индонезии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растет число жертв мощного наводнения в Индонезии

В результате наводнения без вести пропали десятки местных жителей. Растет количество погибших и пострадавших.

В Индонезии продолжают искать пропавших в результате наводнения

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые прошли 17 марта. Из-за удара стихии повреждены жилые дома и мосты, закрыты дороги. Сообщается, что вода уже отступила, но спасатели еще не добралась до всех пострадавших районов.

В Индонезии продолжают искать пропавших в результате наводнения
 
 
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Новости Индонезии. На востоке Индонезии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет число жертв мощного...
 
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