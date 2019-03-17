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В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами

18.03.2019 10:32 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Каталония на марше. В Мадриде на демонстрацию вышли тысячи сторонников независимости этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами

Протестующие призывают власти Испании разрешить проведение референдума, а также требуют прекратить суд над каталонскими лидерами.

В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами

Мадрид обвинил 12 политиков в подстрекательстве к бунту и в растрате бюджетных средств на организацию референдума о независимости. Власти королевства считают его проведение незаконным.
 
 
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Новости Испании. Каталония на марше. В Мадриде на демонстрацию вышли тысячи сторонников независимости этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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