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На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены
Новости Беларуси. Вечером 17 марта в Витебске загорелась квартира на девятом этаже дома по улице П. Бровки.
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На полу кухни без сознания лежал 60-летний владелец квартиры. Мужчину передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.
Из соседних квартир спасены пять человек, в том числе 15-летняя девочка. Из эвакуированных жильцов никто не пострадал.
В горевшей квартире уничтожена кровать, повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
По факту происшествия проводится проверка. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное курение хозяина квартиры.
Весной 2019 года в Минске горел частный дом.
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Новости Беларуси. Вечером 17 марта в Витебске загорелась квартира на девятом этаже дома по улице П. Бровки. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия...
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