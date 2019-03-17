ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены

18.03.2019 10:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Вечером 17 марта в Витебске загорелась квартира на девятом этаже дома по улице П. Бровки.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из квартиры шёл сильный дом, а на лестничной клетке было плотное задымление. Поскольку дверь в квартиру была заперта, подразделения МЧС проникли в помещение по автолестнице через окно.  

На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены
Фото: Витебское ОУМЧС  

На полу кухни без сознания лежал 60-летний владелец квартиры. Мужчину передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.  

Из соседних квартир спасены пять человек, в том числе 15-летняя девочка. Из эвакуированных жильцов никто не пострадал.  

В горевшей квартире уничтожена кровать, повреждено имущество, закопчены стены и потолок.  

На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены
Фото: Витебское ОУМЧС  

По факту происшествия проводится проверка. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное курение хозяина квартиры.  

Весной 2019 года в Минске горел частный дом. 

В огне погибли супруги – подробнее здесь.  
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 17 марта в Витебске загорелась квартира на девятом этаже дома по улице П. Бровки.   По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Елена Орлова победила в тракторном биатлоне в Удмуртии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика