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Белоруска Елена Орлова победила в тракторном биатлоне в Удмуртии

18.03.2019 10:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Удмуртии прошел тракторный биатлон. В 2019 году в соревнованиях впервые участвовали белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, они проходили испытания на машинах, сошедших с главного конвейера в Минске.

Белоруска Елена Орлова победила в тракторном биатлоне в Удмуртии

Тракторный биатлон – это гонки на скорости по пересеченной местности. В экстремальных соревнованиях участвуют не только мужчины, но и женщины. Кстати, лучшей среди участниц стала белоруска Елена Орлова.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Удмуртии прошел тракторный биатлон. В 2019 году в соревнованиях впервые участвовали белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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